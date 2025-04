Olejowanie włosów na sucho to popularna metoda pielęgnacji, która polega na aplikowaniu oleju na suche włosy przed myciem. Ten prosty, domowy zabieg doskonale nawilża, odżywia i wzmacnia pasma, a także chroni je przed niekorzystnych działaniem czynników zewnętrznych (promieniowanie UV, zanieczyszczenia) oraz uszkodzeniami termicznymi, takimi jak suszenie suszarką, prostowanie lub lokowanie.

Do olejowania włosów na sucho możemy wykorzystać m.in. olej kokosowy, olej jojoba, olej migdałowy, olej rycynowy, olej arganowy, olej rzepakowy, masło shea, czy oliwę z oliwek.

Czytaj, dalej, aby dowidzieć się, jak olejować włosy na sucho, jak prawidłowo zmyć olej, ile trzymać go na włosach i jak często powtarzać zabieg, aby uzyskać najlepsze efekty.

Spis treści:

Efekty olejowania włosów na sucho widać już po miesiącu.

Aby czerpać maksymalne korzyści z zabiegu, kluczowe jest wybranie oleju dopasowanego do rodzaju i potrzeb włosów.

Żel lniany na włosy: magiczny kosmetyk, który zapewnia super połysk i hamuje wypadanie

fot. Adobe Stock, zigres

Olejowanie na sucho szczególnie polecane jest posiadaczkom włosów suchych, łamliwych i zniszczonych.

Olejowanie włosów na sucho krok po kroku:

Odradzam olejowanie nieświeżych włosów – brudne, przetłuszczone włosy, na które zaaplikujemy olej u nasady, stwarzają idealne warunki do rozwoju bakterii. Jeżeli zmagamy się z problemem nadmiernej produkcji sebum przez skalp, a chcemy włączyć olejowanie do naszej rutyny, polecam aplikację produktu na długości. Jeśli planujemy zabieg olejowania na wieczór, a o poranku użyliśmy pudru teksturyzującego albo pasty do stylizacji, zadbajmy o to, by umyć włosy. Resztki stylizatorów, w połączeniu z zanieczyszczeniami powietrza osadzającymi się na powierzchni włosów, utrudniają wchłanianie przez włókna substancji odżywczych zawartych w oleju.

- mówi Katarzyna Budzikowska-Kuraś - fryzjerka z salonu Studio84 w Jeleniej Górze, trenerka marki Davines