Olejowanie włosów od lat cieszy się dużą popularnością. Ten prosty, domowy zabieg to podstawa pielęgnacji: przyspiesza ich wzrost, regeneruje, pielęgnuje oraz zapewnia skuteczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Jest doskonałą alternatywą drogich zabiegów w salonach fryzjerskich. Olejowanie włosów można wykonywać na sucho, na mokro lub na podkład. Chociaż każda z metod daje znakomite efekty, to właśnie ta ostatnia cieszy się największym uznaniem. Polecają ja trycholodzy i wszystkie włosomaniaczki. Na czym polega olejowanie na podkład, dlaczego warto to robić i jaki podkład pod olej wybrać?

Olejowanie na podkład to nic innego, jak nałożenie na włosy nawilżającego produktu przed aplikacją oleju. Działa on wtedy lepiej i dużo szybciej — głębiej wnika we włókna włosów, pozostawiając je jeszcze bardziej miękkie, gładkie i lśniące. Podkład ułatwia też zmycie oleju.

Olejowanie włosów na podkład z aloesu

Żel aloesowy ma właściwości silnie nawilżające i regenerujące. Świetnie sprawdzi się jako podkład pod olej dla bardzo suchych włosów. Wystarczy niewielką ilość żelu rozprowadzić na całej długości, a następnie nałożyć wybrany olej.

Olejowanie włosów na podkład z miodu

Miód dzięki bogactwu witamin i minerałów, również świetnie wypadnie w tej roli. Nabłyszczy włosy, zregeneruje i wygładzi. Rozpuść łyżeczką miodu w ciepłej wodzie, a następnie nanieś przygotowaną mieszankę na włosy. Możesz rozpylić ją za pomocą buteleczki z atomizerem lub spłukać nią włosy.

Hydrolat jako podkład do olejowania włosów

Kolejną propozycją zapewniającą super efekty są hydrolaty, czyli wody kwiatowe lub roślinne. Możesz wykorzystać w tym celu np. hydrolat różany, oczarowy, rozmarynowy, z czystka lub z lawendy. Spryskaj, nim włosy i rozprowadź olej.

Olejowanie włosów na podkład z żelu lnianego

Jako podkład po olej bardzo często wykorzystywany jest żel lniany. Zalej jedną łyżkę siemienia lnianego 100 ml wody i gotuj na wolnym ogniu, do uzyskania gęstego żelu. Odcedź ziarenka przez drobne sitko, ostudź kleik, rozprowadź na włosach i sięgnij po olej.

Siemię lniane na włosy - jak stosować, by zobaczyć szybkie efekty?

Odżywka jako podkład do olejowania włosów

Jako podkład pod olej możesz również wykorzystać humektantową odżywkę do włosów do spłukiwania lub bez, o kremowej formule. Przed aplikacją, delikatnie zwilż włosy wodą.

Olejowanie wykonuj na czystych włosach, pozbawionych lakieru i produktów do stylizacji.

Olejowanie włosów na podkład — krok po kroku

Dokładnie rozczesz włosy na całej długości. W zależności od wybranego podkładu, nanieś go na wilgotne lub suche pasma. Nałóż wybrany olej np. neem, ze słodkich migdałów, z awokado lub z pestek winogron. Zapleć luźny warkocz i pozostaw na włosach na ok. 30 min. Dla jeszcze lepszych efektów, możesz wykonać zabieg na noc. Po wszystkim, zmyj włosy delikatnym szamponem.

Dobrze dobrany podkład nie obciąży i nie wysuszy twoich włosów, wręcz przeciwnie — poprawi ich kondycję. Będą gładkie, błyszczące, odżywione, nawilżone i podatne na stylizacje. Ważne jednak, aby nie przesadzać z ilością produktu i prawidłowo go aplikować.

Ważne: nie stosuj takiej kombinacji na skórę głowy — włosy będą przyklapnięte.

