Chyba każda z nas chciałaby odkryć magiczny sposób na porost włosów. Wtedy bez większych konsekwencji mogłybyśmy robić na głowie rewolucję. Być może produkt, który właśnie przedstawimy sprawi, że będziesz mogła cieszyć się długimi włosami szybciej niż myślisz.

Reklama

Pieprzowy olejek stymuluje wzrost zdrowych, silnych i posłusznych włosów. Co więcej, zatrzymuje ich wypadanie i sprawia, że stają się gęste, mocne i wytrzymałe.

Receptura gęstego olejku pozwala nanosić go na czyste, umyte włosy, nie pozostawiając tłustej warstwy po spłukiwaniu. Olejek nie spływa z głowy, więc można go stosować bez wychodzenia spod prysznica. Jaka to oszczędność czasu!

Pagenta to najmodniejszy kolor włosów w tym sezonie!

Jak działa olejek pieprzowy?

Innowacyjna formuła olejku wnika głęboko w skórę głowy i włosy, zwiększa przepływ krwi do mieszków włosowych, zatrzymuje wypadanie, stymuluje aktywny wzrost włosów i wzmacnia korzenie. Do tego poprawia strukturę włosów i zwiększa ich elastyczność. Dzięki regularnemu stosowaniu włosy stają się mocniejsze i bardziej błyszczące.

Olejek należy przede wszystkim wcierać w skórę głowy. Jeśli chcecie wpłynąć również na połysk włosów i kondycję końcówek, przeciągnijcie go po całej długości. Co jeszcze znajdziecie w jego formule? Ekstrakty z jodły, chmielu i goździków, które wzmacniają korzystny efekt działania olejku: dodają gęstości, objętości i puszystości, eliminują suchość i łamliwość.

Olejek jest bardzo wydajny. Jego cena? Za 155 ml zapłacicie 9 złotych. Możecie go kupić w sklepach internetowych.

Reklama

Najmodniejsza wersja boba w tym sezonie to...