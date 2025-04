Olejek lawendowy na włosy: hamuje wypadanie i zapobiega stanom zapalnym skóry głowy. Jak go stosować?

Olejek lawendowy przyspiesza porost włosów, pomaga w walce z łupieżem, poprawia ich teksturę oraz dba o zdrowie skóry głowy — zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Można łączyć go z innymi olejami lub dodawać do szamponu lub maski. Przeczytaj, na jakich włosach olejek lawendowy sprawdzi się najlepiej i jak go przygotować samodzielnie w domu.