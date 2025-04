Słońce i morska woda sprawiają, że na naszych włosach pojawiają się piękne naturalne refleksy i delikatne fale. Chociaż holiday hair jest najmodniejszą fryzurą na sezon jesień-zima 2020, nie da się ukryć, że po lecie włosy mogą być bardziej zniszczone. Z pomocą przyjdzie wtedy ten kosmetyk z Rossmanna. Odżywczy olejek Bioelixire uratuje nawet bardzo zniszczone końcówki.

Olejek z czarnuszki Bioelixire, cena 4,69 zł

Nie bez powodów mówi się, że ten olejek jest lekarstwem na wszystko oprócz śmierci. Olejek z czarnuszki to prawdziwe bogactwo składników odżywczych, dlatego stosujemy go nie tylko w potrawach - doskonale służy też do celów kosmetycznych. W przypadku stosowania go na włosy pomaga je wygładzić i nadaje im wyjątkowego blasku.

Składniki: Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Caprylic/ Capric Triglyceride, Nigella Sativa Seed Oil, Parfum, Bumetrizole, Cl 26100 (D&c Red N'17), Cl 47000 (D&c Yellow 11), Cl 61565 (D&c Green 6)

Ten kosmetyk z Rossmanna regeneruje włosy i zapobiega ich wypadaniu. Olejek z czarnuszki ma też działanie bakteriobójcze, a przy tym jest niezwykle delikatny, sprawdzi się więc nawet u posiadaczek bardzo wrażliwej skóry głowy.

Bardzo często zapominamy, że nie tylko nasza skóra i oczy potrzebują specjalnej ochrony przed promieniowaniem UV. Olejek doskonale chroni przed szkodliwym wpływem słońca na włosy.

Kosmetyk jest wyjątkowo prosty w aplikacji. Kilka kropli olejku nanieś na mokre lub wilgotne włosy, a następnie dokładnie wmasuj. Pamiętaj, żeby być przy tym wyjątkowo delikatna - mokre włosy są o wiele bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Lekkie przeczesanie włosów palcami i wmasowanie olejki w końcówki całkowicie wystarczy.

