Olej z wiesiołka stosowany był już wieki temu. Dzięki bogactwu nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów, wykazuje świetne działanie jako produkt leczniczy (działa przeciwbólowo, przeciwdepresyjnie, łagodzi stany zapalne i wzmacnia organizm) oraz kosmetyczny — poprawia kondycję skóry i pomaga w walce z trądzikiem. Ten złoty eliksir o delikatnym, orzechowo-zbożowym smaku, niesie też szereg korzyści dla włosów. Jak dokładnie działa i jak stosować olej z wiesiołka na włosy? O tym w dalszej części artykułu.

Olej z wiesiołka to skarbnica witamin i minerałów, które korzystnie wpływają na zdrowie i kondycję włosów. Główne składniki to: kwasy omega-6 (w tym 70 % kwasu linolowego oraz 10 % kwasu gamma-linolenowego), kwas palmitynowy, stearynowy i oleinowy, magnez, cynk, witamina E, witamina F, wapń, selen, antyoksydanty i polifenole. Olej z wiesiołka szczególnie polecany jest do włosów zniszczonych stylizacją i farbowaniem, puszących się i matowych.

Olej z wiesiołka na włosy — efekty działania:

zmniejsza wypadanie włosów;

wzmacnia mieszki włosowe;

łagodzi stany zapalne skóry głowy (uciążliwe swędzenie, wypryski);

wspomaga leczenie łupieżu oraz innych infekcji bakteryjnych i grzybiczych;

poprawia strukturę i fakturę włosów – nie plączą się, są gładkie i miłe w dotyku;

silnie nawilża i odżywia;

zapobiegania rozdwajaniu się końcówek.

fot. Adobe Stock, Miguel Tamayo

Olej z wiesiołka można stosować na wiele sposobów. Najlepsze efekty uzyskamy, stosując olej z wiesiołka bezpośrednio na włosy i skórę głowy. Świetnie sprawdza się do zabiegu olejowania i jako serum zabezpieczające końcówki. Dla wzmocnienia kuracji można również dodać do pielęgnacji gotowe kosmetyki z dodatkiem olejku z wiesiołka, dodawać łyżkę oleju do potraw lub przyjmować jako suplement.

Przed stosowaniem miejscowym należy zrobić test uczuleniowy, natomiast przypadku rozpoczęcia suplementacji porozmawiać z lekarzem o ryzyku wystąpienia działań niepożądanych oraz interakcji z innymi suplementami i lekami.

Olejowanie włosów olejem z wiesiołka

Nałóż niewielką ilość oleju na dłonie i rozetrzyj. Nie stosuj oleju bezpośrednio na skalp. Rozprowadź na całej długości włosów i wmasuj w skórę głowy. Masuj głowę palcami ok. 5 minut lub użyj w tym celu specjalnego masażera. Pozostaw na 30 minut. Po upływie tego czasu umyj włosy delikatnym szamponem.

Stosowanie oleju z wiesiołka niesie ze sobą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, dlatego przed rozpoczęciem kuracji warto zaczerpnąć porady lekarza.

Nie należy przyjmować oleju z wiesiołka, jeśli:

jesteś w ciąży,

przyjmujesz leki na cholesterol,

przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe lub rozrzedzające krew,

przechodzisz przez chemioterapię lub radioterapię,

masz padaczkę.

