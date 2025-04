Olej z awokado to nie tylko jeden z najzdrowszych olejów spożywczych, ale też prawdziwy superfood dla włosów. Jest tłoczony na zimno z miąższu. To płynne złoto zawiera mnóstwo składników odżywczych, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowych i mocnych pasm.

Olej z awokado jest źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (zwłaszcza kwasu oleinowego), witamin (A, C, D, E i z grupy B), minerałów (potasu, magnezu) oraz przeciwutleniaczy — beta-karotenu i luteiny. Wychwalany jest za to, że głęboko wnika we włosy i skórę głowy, nie obciąża ich i nie zatyka porów. Jest lekki, nie pozostawia tłustej, lepiącej warstwy i szybko się wchłania.

Spis treści:

Olej z awokado to najlepszy prezent, jaki możesz dać swoim włosom. Zapewnia głębokie nawilżenie i odżywienie, ochronę przed promieniami UV i agresorami środowiskowymi. Świetnie działa też na skórę głowy.

Olej z awokado na włosy — efekty:

odżywia, nawilża i wzmacnia włosy;

przywraca im blask;

zmniejsza łamliwość;

zmniejsza wypadanie;

przyspiesza wzrost;

chroni przed zanieczyszczaniami i promieniami UV;

nawilża skórę głowy;

łagodzi stany zapalne skóry głowy;

zwalcza łupież.

Jak często olejować włosy, żeby ich nie obciążyć?

Olej z awokado nadaje się do każdego rodzaju i tekstury włosów. Szczególnie polecany jest posiadaczkom cienkich, zniszczonych pasm — ze względu na lekką konsystencję nie obciąży ich. Jest też doskonałym rozwiązaniem dla wrażliwej, podrażnionej, suchej skóry głowy.

Olejowanie włosów na podkład, czyli co nałożyć pod olej? 5 podkładów, które wzmocnią efekt

fot. Adobe Stock, KDdesignphoto

Olej z awokado na włosy możesz stosować na kilka sposobów np. wykorzystać do olejowania na sucho i na mokro (w obu zabiegach przyniesie super efekty), dodać do domowych lub drogeryjnych maseczek, używać jako serum zabezpieczającego końcówki lub jako wcierkę do skóry głowy. Bez problemu możesz go miksować z innymi olejami np. olejem lnianym, olejkiem rozmarynowym lub olejem kokosowym.

Olej z awokado na włosy jako serum zabezpieczające końcówki

Niewielką ilość oleju z awokado rozprowadź na końcówkach włosów. Możesz stosować go na wilgotne i suche włosy. Wzmocni je, nabłyszczy, ujarzmi puszenie i zapobiegnie rozdwajaniu.

Olej z awokado jako wcierka do skóry głowy

Nie musisz wydać pieniędzy na regenerujące i wzmacniające wcierki z drogerii. Olej z awokado sprawdzi się o niebo lepiej. Aplikacja jest bardzo prosta. Wmasuj łyżeczkę oleju w skórę głowy i pozostaw na ok. 15-20 minut. Następnie umyj włosy szamponem. Taki zabieg wzmocni cebulki, odżywi i nawilży skalp.

Na włosy najlepiej działa olej z awokado nierafinowany, tłoczony na zimno. Ceny zaczynają się już od 14 zł za 50 ml.

fot. Naturalny olej z awokado tłoczony na zimno, ECOSPA, cena: 13,90 zł (30 ml)/materiały prasowe

fot. Nierafinowany olej z awokado 100% extra virgin, Olini, cena: 39,90 (100 ml)/materiały prasowe

fot. Naturalny olej z awokado tłoczony na zimno, Nacomi, cena: ok. 19 zł (50 ml)/materiały prasowe

