Olej tsubaki pozyskiwany jest w procesie tłoczenia na zimno nasion kamelii japońskiej. Uznawany jest za sekret urody gejsz, które słyną z gładkiej, promiennej skóry i lśniących włosów.

Ma jasny, słomkowy kolor i pozbawiony jest zapachu. Nie należy do olejów szybko utleniających się, więc pozostaje zdatny do użycia przez kilka miesięcy od otwarcia.

Właściwości oleju tsubaki

Olej tsubaki w swoim składzie zawiera ponad 80% oleju oleinowego, dzięki czemu należy do olejków suchych, które nie zostawiają na skórze tłustego filmu i szybko się wchłaniają.

Oprócz tego jest bogaty w antyoksydanty - witaminy E, A, B i polifenole, które chronią przed wolnymi rodnikami i opóźniają procesy starzenia się skóry. W jego składzie znajdują się również trioleina, która jest składnikiem ludzkiego sebum.

Olej tsubaki:

regeneruje i odżywia,

silnie nawilża,

łagodzi stany zapalne,

wygładza i uelastycznia,

ma właściwości antyseptyczne,

opóźnia procesy starzenia,

pomaga w walce z łupieżem.

fot. Adobe Stock

Zastosowanie oleju tsubaki

Olej tsubaki to olej wielofunkcyjny - można go stosować zarówno w pielęgnacji włosów, twarzy jak i całego ciała.

Olej tsubaki na włosy

Olej jest ratunkiem dla wysokoporowatych włosów, które są suche, zniszczone i mają tendencję do puszenia się. Jedną z jego największych zalet jest to, że szybką się wchłania, dzięki czemu nie obciąża nadmiernie kosmyków (mogą go więc stosować również posiadaczki średnioporowatych włosów).

Olej tsubaki możesz stosować zarówno na same końcówki jak i wykorzystać do olejowania włosów. Pasma już po kilku użyciach stają się bardziej elastyczne i sprężyste, lepiej się układają i nie sprawiają problemów przy rozczesywaniu. Olej chroni włosy przed utratą wilgoci, i domyka łuski sprawiając, że stają się lśniące i gładkie.

Olej z kamelii japońskiej polecany jest również osobom, które zmagają się z łupieżem.

Olej tsubaki na twarz

Olej doskonale sprawdzi się w pielęgnacji skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej, dzięki silnemu działaniu nawilżającemu oraz dla skór mieszanych, tłustych i trądzikowych, ponieważ potrafi łagodzić stany zapalne i nie jest komedogenny (nie zapycha porów).

Olejek możesz stosować samodzielnie po dokładnym oczyszczaniu twarzy, dodać kroplę do ulubionego kremu albo wykorzystać jako olejek do demakijażu.

Olej tsubaki na ciało

Olejek można z powodzeniem aplikować również na całe ciało - stanie się jędrne i nawilżone. Warto dodawać kilka kropel do ulubionego balsamu - to rozwiązanie sprawia, że szybciej się wchłania i jest bardziej ekonomiczne.

Olej tsubaki - cena

Olej tsubaki kosztuje około 30 złotych za 50 ml. Kupisz go w stacjonarnych drogeriach i aptekach i sklepach internetowych.

