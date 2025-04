olej rzepakowy na włosy

Olej rzepakowy to jeden z najpopularniejszych, najbardziej wszechstronnych i najtańszych olejów roślinnych. Niewiele osób jednak wie, że ten kuchenny niezbędnik jest też znakomitym naturalnym kosmetykiem. Olej rzepakowy po brzegi wypełniony jest witaminami i kwasami tłuszczowymi. W oleju z pierwszego tłoczenia, nierafinowanym, znajdziemy m.in.: kwas tłuszczowy omega-9, kwas tłuszczowy omega-6, kwas tłuszczowy omega-3, karotenoidy, tokoferole, związki fenolowe oraz witaminy A, D, E i K. Tak imponujący skład sprawia, że jest jednym z najlepszych produktów, jaki możemy podarować naszym włosom. Płynne złoto.

Olej rzepakowy to tani i skuteczny naturalny kosmetyk, który pomoże na wiele problemów związanych z włosami oraz skórą głowy.

Olej rzepakowy nawilża i odżywia włosy

Duże ilości witaminy E i K oraz bogactwo kwasów tłuszczowych sprawiają, że olej rzepakowy to lekarstwo na suche i zniszczone pasma. Zapewnia odpowiedni poziom wilgoci oraz poprawia ich ogólny wygląd — wygładza puszące się pasma, dodaje blasku, wzmacnia końcówki. Olej rzepakowy przywraca również do życia włosy zniszczone zabiegami stylizacyjnymi: koloryzacją, prostowaniem i kręceniem oraz zapobiega dalszym uszkodzeniom.

Olej rzepakowy zmniejsza stany zapalne skóry głowy

Nie radzisz ze swędzącą skórą głowy i łupieżem? Wykorzystaj moc oleju rzepakowego, który ma działanie przeciwzapalne — łagodzi podrażnienia i nawilża skalp.

Olej rzepakowy wzmacnia włosy

Obfitujący w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy olej rzepakowy pomaga również zmniejszyć wypadanie włosów.

Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie oleju rzepakowego w pielęgnacji włosów. Możemy używać go jako odżywkę, składnik maseczki, wykorzystać do masażu skóry głowy i olejowania. Ze względu na lekką konsystencję, może być stosowany na wszystkich rodzajach włosów. Szczególnie dobrze sprawdzi się na włosach zniszczonych i bardzo suchych. Ważne jednak, aby wszystko mieć pod kontrolą. Każdy z nas ma inne włosy i inną skórę, a co się z tym wiąże - inne potrzeby, dlatego, jeśli zauważysz, że olej rzepakowy zupełnie nie działa, pogarsza kondycję twoich włosów lub wzmaga wypadanie, zrezygnuj ze stosowania. Przed włączeniem do pielęgnacji oleju rzepakowego warto zaczerpnąć porady lekarza, ponieważ u niektórych może wywołać reakcje alergiczne.

Olej rzepakowy jako odżywka

Na bazie oleju rzepakowego możesz zrobić domową odżywkę, która szybko przywróci blask i miękkość twoim włosom. Kilka kropel oleju, banana i łyżkę miodu zmiksuj na gładką masę i rozprowadź równomiernie na pasmach. Pozostaw na ok. 30-45 minut, zmyj i dokładnie umyj włosy szamponem.

Olej rzepakowy jako maseczka

Olej rzepakowy w kombinacji z innymi olejami, świetnie sprawdzi się też jako maseczka. Możesz połączyć go m.in. z olejem kokosowym, olejkiem herbacianym, olejem jojoba, rycynowym lub arganowym. W tym przypadku to olej rzepakowy jest bazą, dlatego przygotowując maseczkę trzymaj się proporcji 2:1. Dwie porcje oleju rzepakowego i jedna porcja pozostałych składników.

Olej rzepakowy do olejowania

Olejowanie włosów olejem rzepakowym to jedna z najpopularniejszych metod. Możesz zastosować go na suche pasma lub nałożyć na podkład (najlepiej żel aloesowy). Jak to zrobić? Rozprowadź olej równomiernie na włosach, rozczesz grzebieniem i pozostaw na ok. 15 minut, lub jeśli włosy potrzebują mocnego odżywienia - na całą noc. Dla wzmocnienia efektu możesz nałożyć czepek.

