Olej konopny to wschodząca gwiazda w pielęgnacji. Coraz więcej marek wykorzystuje go w swoich produktach - jest składnikiem kremów do twarzy, maseczek, toników, żeli do mycia oraz balsamów do ciała. Wszystkie z nich wspaniale nawilżają i regenerują. Super działanie na skórę to jednak nie wszystko. Olej konopny świetnie spisuje się też w pielęgnacji włosów. Włączając go do swojej codziennej rutyny, będziesz szczęśliwa, ponieważ w końcu osiągniesz pasma marzeń – będą zdrowe, mocne, lśniące i aksamitnie gładkie. To wszystko zasługa nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i białka.

Reklama

Spis treści:

Olej kopny wytwarzany jest przez tłoczenie na zimno nasion konopi siewnych Cannabis sativa. Ma zielony kolor (dzięki dużej zawartości chlorofilu) i lekko gorzkawy smak. Bogaty jest w kwasy tłuszczowe omega-6, 3 i 9, kwas gamma-linolowy, przeciwutleniacze, fitosterole, chlorofil i fosfolipidy. Ponadto jest źródłem cennych witamin i minerałów. Zawiera witaminy A, B1, B2, B3, B6, C, D, E i K oraz minerały, takie jak: siarka, potas, żelazo wapń, magnez, fosfor, cynk. Ma właściwości przeciwzapalne przeciwutleniające i antybakteryjne. Olej konopny nie zawiera THC (tetrahydrokannabinol), czyli substancji o działaniu psychoaktywnym.

Olej konopny rozwiąże wiele problemów związanych z włosami i skórą głowy. Jedną z zalet stosowania jest doskonałe nawilżenie — uratuje nawet bardzo suche pasma. Jest idealnym produktem dla szorstkich, kręconych włosów oraz zniszczonych zabiegami fryzyjskimi.

Olej konopny na włosy — efekty stosowania:

intensywnie nawilża,

wzmacnia włosy,

dodaje blasku,

wygładza,

zapobiega łamaniu i rozdwajaniu,

zmniejsza wydzielanie sebum,

pomaga w walce z łupieżem,

łagodzi stany zapalne skóry głowy,

stymuluje wzrost włosów,

chroni przed uszkodzeniami UV.

Pożegnaj siwe włosy z liściem laurowym — domowy sposób polecany przez nasze babcie

fot. Olej konopny na włosy/ Adobe Stock, Dionisvera

Olej konopny w pielęgnacji włosów można wykorzystać na kilka sposobów. Największą popularnością cieszy się olejowanie — wystarczy wmasować kroplę oleju w skalp i we włosy (suche lub zwilżone wodą/hydrolatem) i pozostawić na kilka godzin lub całą noc. Rano wystarczy umyć pasma delikatnym szamponem bez siarczanów. Olej z nasion konopi siewnej, można również dodawać do masek, aby wzmocnić ich działanie lub zastosować jako serum na końcówki.

Domowe maski na porost włosów - 9 sprawdzonych przepisów z prostych składników

Aby czerpać maksymalne korzyści, kup olej dobrej jakości - tłoczony na zimno, nierafinowany, bez żadnych dodatków, w szklanej buteleczce. Przechowuj go w lodówce (zachowa wszystkie wartościowe składniki aktywne) i zużyj w ciągu dwóch miesięcy od daty otwarcia.

Reklama

Czytaj także:

Olej musztardowy na włosy: jak działa i jak go stosować?

Olej rzepakowy na włosy - jak działa, jak stosować i na jakich włosach sprawdzi się najlepiej?