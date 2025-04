Olej kokosowy to naturalny, nierafinowany olej, który w temperaturze pokojowej ma postać białego, miękkiego masła o intensywnym, smakowitym zapachu kokosowym. Nadaje się do pielęgnacji całego ciała, ale szczególnie polecany jest do pielęgnacji włosów. Stosowany regularne przynosi znakomite efekty.

Olej kokosowy jest źródłem wielu cennych witamin i minerałów. Zawiera m.in. witaminę C, witaminę E, witaminy z grupy B, potas, magnez, wapń, żelazo, cynk, fosfor oraz kwas foliowy.

Spis treści:

Olej kokosowy stosowany zewnętrznie na włosy:

nawilża, odżywia i wzmacnia pasma;

przywraca im blask, miękkość i sprężystość;

zapobiega rozdwajaniu się końcówek i elektryzowaniu;

zabezpiecza przed uszkodzeniami termicznymi oraz czynnikami zewnętrznymi (promieniowaniem UV, zanieczyszczeniami);

łagodzi stany zapalne skóry głowy i chroni przed infekcjami;

zapobiega łupieżowi;

nawilża skalp.

Olej kokosowy to jeden z najchętniej wybieranych olejów do zabiegu olejowania włosów. Wystarczy wmasować go delikatnie w skórę głowy oraz rozprowadzić na całej długości. Olej kokosowy możesz stosować zarówno na mokre, jak i suche pasma. Pamiętaj, aby zachować umiar, aby ich nie obciążyć. Olej pozostaw na włosach na min. 30 minut. Warto pozostawić go nawet na całą noc.

Olej kokosowy możesz również stosować jako serum na końcówki lub przygotować na jego bazie odżywcze maseczki.

Maseczka z oleju kokosowego i miodu na włosy

Składniki:

łyżka miodu,

łyżka oleju kokosowego.

Wymieszaj miód z olejem kokosowym i rozprowadź równomiernie na włosach. Pozostaw na ok. 40 min, a następnie zmyj. Najlepiej zastosuj metodę OMO: odżywka — mycie — odżywka.

Maseczka z oleju kokosowego z bananem i oliwą z oliwek

Składniki:

bardzo dojrzały banan.

łyżka oleju kokosowego,

łyżka oliwy z oliwek.

Rozgnieć banana, a następnie dodaj pozostałe składniki. Maseczkę rozprowadź równomiernie na włosach i pozostaw na ok. 20-25 minut. Po upływie tego czasu zmyj ciepłą wodą i umyj włosy.

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Olej kokosowy najlepiej sprawdzi się na pasmach ekstremalnie suchych, zniszczonych i łamliwych. Z jego mocy mogą skorzystać też posiadaczki kręconych włosów.

Aby uzyskać maksymalne efekty, do pielęgnacji włosów stosuj wyłącznie nierafinowany, zimnotłoczony olej kokosowy. Wystrzegaj się oleju kokosowego rafinowanego, który produkuje się w wysokich temperaturach przy użyciu chemicznych rozpuszczalników - jest pozbawiony wielu cennych właściwości. Taki olej ma dłuższy termin ważności, jest bezbarwny, pozbawiony zapachu, smaku i jest dużo tańszy niż olej tłoczony na zimno.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.05.2015 r.

