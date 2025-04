Odżywka to, zaraz po szamponie, najważniejszy kosmetyk do pielęgnacji włosów. Ma za zadanie nie tylko je odżywić, ale także nadać im blask, miękkość i sprawić, że będą się łatwiej rozczesywały. Razem z maską tworzą trio, które powinno znaleźć się w łazience każdej kobiety.

Odżywka idealnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji - efekty po jej zastosowaniu widać niemal natychmiast. Dobrze, jeśli kosmetyki są z jednej linii produktowej, wtedy będą miały lepsze działanie. Odżywkę powinno nakładać się codziennie lub po każdym umyciu włosów - w przeciwieństwie do masek, które wystarczy stosować raz w tygodniu.

Jak działa odżywka do włosów?

Włosy to struktura martwa - pozostawienie jej bez żadnej ochrony to skazanie ich na zniszczenie. Jedno wiemy więc na pewno - lepsza średnia odżywka niż żadna.

Odżywka działa przede wszystkim na powierzchni włosów (do dogłębnej regeneracji przeznaczona jest maska) - domyka łuski włosów, tym samym wygładzając je i nabłyszczając. Włosy stają się miękkie i lejące - jak z reklamy.

Rodzaje odżywek do włosów

Odżywkę należy dobierać do potrzeb włosów. Produkty podzielone są na te do włosów suchych, kręconych, zniszczonych czy farbowanych.

przy włosach suchych świetnie sprawdzą odżywki z aloesem, pantenolem i olejkami czy masłami.

świetnie sprawdzą odżywki z aloesem, pantenolem i olejkami czy masłami. włosy kręcone są zazwyczaj o wiele bardziej zniszczone, niż te proste - taka ich natura. W ich przypadku najlepiej sprawdzą się lekkie odżywki bez silikonów i parafiny.

są zazwyczaj o wiele bardziej zniszczone, niż te proste - taka ich natura. W ich przypadku najlepiej sprawdzą się lekkie odżywki bez silikonów i parafiny. dla włosów farbowanych najważniejsza jest ochrona koloru i blask, ale i odpowiednia regeneracja, bo włosy farbowane bywają mocno zniszczone. Dobrze, jeśli w swoim składzie mają miód, awokado, olejek makadamia, witaminę E, jedwab.

najważniejsza jest ochrona koloru i blask, ale i odpowiednia regeneracja, bo włosy farbowane bywają mocno zniszczone. Dobrze, jeśli w swoim składzie mają miód, awokado, olejek makadamia, witaminę E, jedwab. włosy zniszczone nie obejdą się bez odżywki bogatej w ceramidy, proteiny i olejki roślinne.

Oprócz tego podziału warto kierować się jeszcze porowatością włosów. Razem z olejkiem do włosów stworzą duet idealny.

Większość odżywek ma kremowe, lekkie formuły, które po kilku minutach (czasami nawet już po 1!) należy spłukać ciepłą wodą. Ale są i takie, które można pozostawić na włosach bez spłukiwania.

Jeśli nie masz czasu na codzienne stosowanie tradycyjnej odżywki, sięgnij po odżywkę w sprayu. Znajdziesz je m.in. w ofercie marek Gliss Kur i Nivea.

Jakie składniki powinna zawierać dobra odżywka?

Tu nie będzie wielkiego zaskoczenia - dobra odżywka powinna zawierać podobne składniki, co dobra maska do włosów. A więc najczęściej są to: ceramidy, roślinne olejki, masła naturalne, aloes, pantenol, keratyna, proteiny, miód, jedwab, ekstrakty z soi i zbóż.

Jak i jak często stosować odżywki do włosów?

Odżywkę do włosów warto stosować codziennie - najczęściej jej aplikacja zajmuje nie więcej niż 5 minut, a efekt naprawdę jest tego wart. Jeśli wiesz, że nie możesz pozwolić sobie każdego ranka na tę dodatkową pielęgnację, stosuj ją przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Odżywkę nakładamy zawsze po umyciu włosów szamponem i jego dokładnym spłukaniu, które kończymy chłodną wodą, aby domknąć łuski włosa. Pamiętaj! Odżywki nigdy nie nakładamy na skórę głowy - może to nie tylko nadmiernie obciążyć włosy, ale także wywołać podrażnienia i reakcje alergiczne.

Produkty, które polecamy

Dobra informacja jest taka, że dobra odżywka wcale nie musi słono kosztować. Te z dobrymi składami zaczynają się już od 10 złotych. Szczególnie polecamy markę Alterra (dostępna w Rossmannie), Natura Siberica i Sylveco.

Odżywka do włosów wygładzająca, Sylveco, cena 29 zł za 200 ml

Odżywka na bazie ekstraktu z łopianu wzmacnia, nawilża i odbudowuje i przeznaczona jest do każdego rodzaju włosów, które stają się gładkie, lśniące i elastyczne. Olej z pestek winogron, oliwa z oliwek i olej arganowy chronią przed wysuszeniem i uszkodzeniami, a cukier i panthenol zatrzymują wilgoć i pozwalają uzyskać odpowiednią objętość fryzury.

Skład: Aqua, Cetyl Alcohol, Sucrose, Vitis Vinifera Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Glycerin, Stearic Acid, Arctium Lappa Extract, Panthenol, Decyl Glucoside, Argania Spinosa Kernel Oil, Glyceryl Oleate, Lactic Acid, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Sodium Benzoate, Cocamidopropyl Betaine, Pinus Silvestris Oil.

Odżywka do włosów głęboko nawilżająca MOMO Davines, cena 85 zł za 250 ml

Odżywka przeznaczona jest do suchych i odwodnionych włosów - stają się po niej miękkie i jedwabiste. Zawiera ekstrakt z żółtego melona, który bogaty jest w wodę, witaminy i sole mineralne, dzięki czemu działa nawilżająco i odżywczo.

Skład: Aqua, cetearyl alcohol, glycerin, behenyl alcohol, cetrimonium chloride, behentrimonium chloride, dimethicone, benzyl alcohol, fragrance, simmondsiachinensis seed (jojoba) oil, dicaprylyl ether, lauryl alcohol, panthenol, sodium benzoate, disodium edta, citric acid, admodimethicone, tocopherol, cucumis melo (melon) fruit extract, CI 19140 / yellow 5, CI 61570 / green 5, CI 17200 / red 33.

Odżywka do włosów rokitnikowa z efektem laminowania Natura Siberica, cena 29 zł za 400 ml

Idealna do pielęgnacji osłabionych, farbowanych i rozjaśnianych włosów, a także tych po trwałej ondulacji. Efekt laminowania wygładza i zamyka łuski włosów, ułatwiając tym samym rozczesywanie - stają się bardziej gładkie, elastyczne i sprężyste.

Skład: Aqua, Cetearyl Alcohol, Bis-Cetearyl Amodimethicone, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Cetrimonium Chloride, Panthenol, Behentrimonium Chloride, Panthenol, Lauryl Glucoside, Phospholipids, Glycine Soja (Soybean) Oil, Glycolipids, Glycine Soja (Soybean) Sterols, Polyquatemium-37, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Argania Spinosa Kemel Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Abies Sibirica Needle ExtractWH, Cetraria Nivalis ExtractWH, Diplazium Sibiricum ExtractWH, Rhodiola Rosea Root ExtractWH, Pinus Pumila Needle ExtractWH, Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, Asparctic Acid, PCA, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Proline, Theronine, Isoleucine, Histidine, Phenylalanine, Retinyl Palmitate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopherol, Biotin, Folic Acid, Cyanocobalamin, Niacinamide, Pantothenic Acid, Pyridoxine, Riboflavin, Thiamine, Yeast Polypeptides, Hippophae Rhamnoidesamidopropyl BetaineHR, Pineamidopropyl BetainePS, Glycerin, Cetrimonium Bromide, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Citric Acid, Parfum, CI 19140, CI 15985.

Odżywka Bio-owoc Granatu & Bio-Aloes, Alterra, cena 9,99 zł za 200 ml

Odżywka głęboko nawilża, regeneruje i przywraca energię włosom suchym i zniszczonym. Nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów, silikonów, parafiny i innych związków ropochodnych. Jest niedroga i do tego pięknie pachnie!

Skład: Aqua, Alcohol, Stearamidopropyl Dimethylamine, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Myristyl Alcolhol, Glycine Soja Oil, Punica Granatum Seed Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Punica Granatum Fruit Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Acacia Farnesiana Flower Extract, Lauroyl Sarcosine, Sodium Lactate, Hydroxyethylcellulose, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Parfum, Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral.

