Odżywka do włosów jest niezbędna do ich każdego rodzaju, a zwłaszcza do przesuszonych, zniszczonych, matowych, rozdwajających się. Takie włosy potrzebują wygładzenia łusek i dostarczenia im wzmacniających minerałów. Aby odzyskały kondycję, potrzebna jest intensywna kuracja.

Czym różni się maska do włosów od odżywki?

Co powinna zawierać odżywka do włosów suchych?

Wybieraj odżywki do zniszczonych włosów z ceramidami i keratyną, które odbudują ich zniszczoną strukturę które wzmacniają połysk: miód, witamina E, aloes, rozmaryn, olej jojoba, olej arganowy, len, keratyna.

Spłukuj odżywkę mniej starannie! To nie błąd, najnowsze odkrycia kosmetologów są zaskakujące. Uważają oni, że składniki zawarte w maskach i balsamach do włosów wzmacniają pasma i chronią przed działaniem wysokiej temperatury podczas stylizacji. Dlatego trochę preparatu powinno na nich zostać z korzyścią dla włosów – wyjątkiem są pasma mocno przetłuszczające się.

Nabierz nawyku płukania włosów chłodną wodą, najlepiej z dodatkiem soku z cytryny lub octu jabłkowego. Włosy będą lśnić.

Jak pielęgnować zniszczone włosy?

Przy dużych zniszczeniach dobre efekty przynosi laminowanie . Łyżkę żelatyny rozpuść w 3 łyżkach wrzątku, gdy trochę wystygnie, dodaj łyżkę odżywki. Aplikuj pasmo po paśmie, owiń głowę folią i ręcznikiem na 40 minut. Wypłucz włosy. Zabieg wystarczy robić co 3 mycia włosów. Ożywia i wygładza pasma.

Jedz produkty bogate w siarkę (fasola, jajka, kapusta, chuda wołowina) – wchodzi ona w skład białek budujących włosy i zapobiega ich odwodnieniu.

Wypróbuj olejowanie włosów. W zależności od długości pasm potrzebujesz 1–3 łyżeczki nierafinowanego oleju, np. kokosowego, migdałowego itp. W zwilżone pasma wmasuj podgrzany olej. Włóż foliowy czepek i owiń głowę ręcznikiem. Po godzinie zmyj olej i umyj głowę.

