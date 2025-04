W staraniach o bujne włosy wspomagają nas odżywki na porost włosów. Są wygodne w użyciu, stosuje się je szybko, po umyciu głowy szamponem (najlepiej też takim na porost włosów). Wcieramy ją we włosy i skórę głowy. To ważne, bo w kuracji chodzi o to, by wzmocnić i zaktywizować cebulki włosowe. I pozostawiamy na kilka minut, a potem spłukujemy.

Czym się różni maska do włosów od odżywki?

Jak działają odżywki na porost włosów?

Odżywki na porost włosów wymagają cierpliwości. Nie wystarczy używać ich przez kilka dni, by włosy natychmiast stały się bujne. Taka kuracja musi potrwać nieraz kilka tygodni, żeby efekt był widoczny.

Na czym polega działanie odżywek na porost włosów? Sekret ich skuteczności tkwi w składzie.

Co zawierają odżywki na porost włosów?

Wyciągi roślinne pobudzające mikrokrążenie w skórze głowy (np. z żeń-szenia, czarnej rzepy) dzięki czemu cebulki włosów są lepiej odżywione, a wtedy włosy szybciej rosną i są w lepszej kondycji.

A może serum lub ampułki?

Wprawdzie odżywki są wygodniejsze w użyciu, ale jeszcze lepiej działają na porost włosów preparaty, które wciera się bezposrednio w skórę głowy i tam zostawia. Znajdziemy je często w liniach kosmetyków przeciw wypadaniu włosów. Dostarczają substancji odżywczych cebulkom, dzięki temu włosy szybciej rosną i są mocniejsze. Mają postać serum lub ampułek.

Masaż wzmocni działanie kosmetyków!

Wzmocni działanie wszystkich kosmetyków na porost włosów. Poprawi krążenie w skórze, a tym samym ukrwienie cebulek. Nie zajmie wiele czasu, bo powinien trwać kilka minut. Można wykonywać go w tracie mycia włosów przy użyciu szamponu lub wcierając w skóre serum lub zawartość ampułki.

