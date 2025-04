Znudził ci się twój kolor włosów? Chcesz go zmienić nie używając farby do włosów? Nie ma problemu! Błyskawicznie nadasz włosom wybrany odcień na przykład czerwieni czy fioletu. Znudzą ci się? Wystarczy kilka myć, by pozbyć się koloru. Jeśli użyjesz odżywki koloryzującej do włosów.

Jak wybrać najlepszą odżywkę do włosów?

Jak działa odżywka koloryzująca do włosów?

To takie kosmetyczne 2 w 1 – połączenie kosmetyku pielęgnacyjnego i produktu do koloryzacji zmywalnej. Odżywia włosy, poprawia ich kondycję, nadaje połysk i sprawia, że są miękkie i wyglądają zdrowo, a jednocześnie odświeża kolor.

Odżywka koloryzująca (albo maska) poprawia kondycję włosów, a jednocześnie odświeża kolor, podkręca go lub nadaje włosom inny odcień. Jednak jest to efekt czasowy. Po kilku myciach kolor się zmywa i wraca do punktu wyjścia.

Komu warto polecić odżywkę koloryzującą do włosów?

Najczęściej korzystają z niej osoby farbujące włosy. Nic dziwnego – preparat pozwala dłużej zachować świeżość koloru, który dzięki jego działaniu się nie wypłukuje i nie blaknie. Ale może również trochę podkręcić kolor lub trochę zmienić jego odcień.

Ale po odżywki koloryzujące do włosów to również dobry pomysł dla osób z włosami w naturalnym kolorze. Preparat pogłębi i ożywi kolor, może też na krótki czas zmienić jego odcień.

Jak używać odżywki koloryzującej do włosów?

Nakłada się ją na umyte i osuszone ręcznikiem włosy zgodnie z zaleceniami producenta. Większość z nich trzeba aplikować w rękawiczkach. Preparat zostaje na włosach przez kilka minut (niektórym wystarczą tylko 3 minuty). Potem trzeba go bardzo dokładnie spłukać.

