Nasze włosy zbudowane są głównie z keratyny - włóknistego białka. To ona odpowiada za ich zdrowie i ogólną kondycję. Gdy jej brakuje, pasma robią się suche, matowe, zaczynają się rozdwajać i elektryzować. Ratunkiem w takiej sytuacji jest dobra odżywka z keratyną, która naprawi uszkodzenia oraz wzmocni ich strukturę.

Odżywki z keratyną przeznaczone są głównie dla osób z suchymi, niesfornymi i zniszczonymi włosami.

Odżywki z keratyną - efekty stosowania:

wzmacniają włosy;

zamykają rozchylone łuski włosów (np. po zabiegach chemicznych – farbowaniu, trwałej), dzięki czemu włosy odzyskują gładkość, połysk i nie elektryzują się;

zapobiegają łamaniu;

zwiększają objętość włosów;

chronią włosy przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych (promieniowaniem UV, wiatrem, mrozem).

Kosmetyk, by zdążył zadziałać, musi pozostać na włosach przez kilka minut. Daj mu szansę i pozostaw na 3-5 minut. By wykorzystać ten czas, możesz podpiąć włosy i np. umyć się pod prysznicem, wypeelingować skórę. To zajmie akurat kilka minut. Przed spłukaniem odżywki rozczesz dobrze włosy. Możesz do tego użyć grzebienia z szeroko rozstawionymi zębami lub specjalnej szczotki np. tangle teezer. Śliski kosmetyk ułatwi zabieg, a po jego spłukaniu nie będziesz musiała szarpać pasm. Jeśli masz cienkie włosy i zauważyłaś, że bogata odżywka bardzo je obciąża, nakładaj ją tylko na same końce.

Przejdź do galerii i sprawdź propozycje konkretnych produktów: najlepszych odżywek z keratyną.

