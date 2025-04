Odżywka, to zaraz po szamponie, najważniejszy kosmetyk do pielęgnacji włosów. Ma za zadanie nie tylko odżywić włosy, ale także nadać im blask, miękkość i sprawić, że będą się łatwiej rozczesywały. Dobrze, jeśli szampon i odżywka są z jednej linii produktowej, wtedy będą miały lepsze działanie. Odżywkę do włosów powinno się nakładać codziennie lub po każdym umyciu włosów - w przeciwieństwie do masek, które wystarczy stosować raz w tygodniu.

Nie ma znaczenia czy macie świetnie odżywione i dobrze układające się włosy czy suche i zniszczone farbowaniem. Każda z nas powinna używać odżywki do włosów. Nie wiesz jak wybrać tę idealną? Podpowiadamy!

Wybór redakcji: najlepsze odżywki do włosów

Najlepsza odżywka do włosów - jak wybrać?

Dobra odżywka nie powinna obciążać włosów. Powinna je odżywiać i sprawiać, że będą wyglądały na zdrowe i mocne. Zwracaj uwagę na składy produktów: SLSy, alkohol i parabeny albo sobie odpuść, albo niech będą ich śladowe ilości. Dobrze jeśli zawierają ceramidy, glicerynę i miód. Ważna uwaga: nawet, jeżeli znalazłaś już swoją ulubioną odżywkę do włosów, warto ją raz na jakiś czas zmieniać (i po 2-3 miesiącach do niej wrócić). Włosy, podobnie jak skóra twarzy, szybko przyzwyczajają się do konkretnych składników i po jakimś czasie przestają na nie reagować tak jak powinny, czyli odżywka przestaje być tak skuteczna jak na początku.

Nakładajcie odżywkę od połowy długości włosów - dzięki temu kosmetyk nie obciąży waszej fryzury. Dla wzmocnienia efektu możecie założyć czepek lub owinąć włosy folią - pod wpływem ciepła składniki lepiej się wchłoną.

Jak odpowiednio nakładać odżywkę?

Domowe odżywki do włosów - jak je zrobić?

Istnieje całe mnóstwo przepisów na domowe odżywki do włosów. Najprostszym jest wymieszanie żółtek z oliwą z oliwek - wystarczy 20 minut z taką mieszanką na głowie, by włosy stały się lśniące i miękkie. Możecie płukać też włosy w rumianku lub piwie - wpływa to na blask włosów.

Najintensywniej działających kosmetyków wymagają włosy suche, zniszczone farbowaniem lub stylizacją.

Naturalne odżywki do włosów czyli jakie?

Te, które naszpikowane są naturalnymi składnikami, najlepiej olejkami: rycynowym, kokosowym, arganowym, z czarnuszki. Jeśli w twojej drogerii nie ma takich odżywek, możesz kupić tę najzwyklejszą i sama dodać do niej cenne składniki. Większość z nich dostaniesz w aptece - dodaj do tradycyjnej odżywki kilka kropel olejku, a już po tygodniu stosowania zobaczysz różnicę.

Jaki skład powinny mieć odżywki do włosów?