Wśród najmodniejszych odcieni blondu na rok 2021, prym zdecydowanie wiedzie platyna i miodowe, karmelowe odcienie. W trendach znalazł się również truskawkowy blond i bronde.

Czym się kierować przy wyborze odcienia?

Zwróć uwagę na koloryt skóry. Czy masz karnację jasną, lekko muśniętą słońcem czy może smagłą? Twoja cera wpływa na odcień włosów i odwrotnie – muszą ze sobą harmonizować. Kolor oczu też ma znaczenie – niektóre blondy wydobędą i podkreślą odcień tęczówki, inne mogą go przytłumić.

Po takiej analizie nie pozostaje ci nic innego, jak wybrać odcień dla siebie. Wybór tonacji jest naprawdę duży. Nasza rada: jeśli nie lubisz ryzyka, zdecyduj się na sombre blond – poświatę blond na własnym odcieniu.

Jakie są odcienie blondu?

Odcieni blondu jest tyle, na ile wyobraźni wystarczy twojemu fryzjerowi lub tobie. Między najczystszym odcieniem platyny, a ciemnoblond pasemkami na brązowej bazie jest przepaść i... całe mnóstwo możliwości.

Platynowy

Najkorzystniej wygląda przy jasnych i lekko beżowych (ciepłych) odcieniach skóry. Platynowy blond pasuje do każdego koloru oczu, choć szczególnie dobrze podkreśla jasnoniebieskie i brązowe.

Jasny popiel

Kolor wypalonego popiołu i szarości srebra, najlepiej wygląda przy jaśniejszych typach karnacji i jasnych kolorach tęczówek.

Truskawkowy blond

Truskawkowy blond najlepiej wygląda przy jasnej skórze i jasnych kolorach oczu. Subtelność odcienia najłatwiej osiągnąć, nakładając go techniką baleyage na bardzo jasne (lub rozjaśnione) włosy.

Maślany blond

Bardzo ciepły, jasny, słoneczny odcień najlepiej współgra z cerą o jasnym lub średnim kolorze. Pasuje do każdego koloru oczu. W przypadku tego odcienia, bardzo łatwo o niechciane, żółte tony. Regularnie stosuj więc fioletowe szampony i odżywki do włosów.

Jak pozbyć się żółtego blondu?

Letni blond

Trochę podobny do odcienia maślanego, ale bardziej spłowiały (oczywiście efekt celowo wypracowany). Słoneczne pasemka lśnią w nim na piaszczystej bazie. Tę kombinację można modyfikować w zależności od karnacji – bardziej rozjaśnić lub lekko przyciemnić.



Srebrny blond

To chłodny, popielaty odcień. Jest dobrą oprawą dla jasnej cery i jasnych oczu (niebieskich, szarych, jasnozielonych). Dobra opcja dla naturalnie siwiejących włosów.

Pszeniczny blond

Mieszanina szarych odcieni, inspirowanych kolorami łanów dojrzałej pszenicy. Rozważ ten odcień, jeśli masz zielone lub brązowe oczy i skórę delikatnie beżową. Ten odcień lepiej wykorzystać do zrobienia subtelnych pasemek lub ombre (na jaśniejszej bazie), niż kłaść na wszystkie pasma.

„Mysi", czyli naturalny blond

Naturalny, czyli wygląda tak, jakbyś miała go od urodzenia. Przypomina wielowymiarowy (kilka spokrewnionych odcieni, przenikających się warstwowo). Wygląda świetnie przy każdym odcieniu skóry – przy jaśniejszej cerze, jaśniejsze odcienie blondu, przy ciemniejszej subtelnie przyciemnione.

Beżowy blond

Tworzą go jaśniejsze, chłodniejsze refleksy na ciemniejszej podstawie. Idealny dla tzw. średnich odcieni skóry (ani jasne, ani ciemne). W razie potrzeby możesz go ocieplić, aby bardziej pasował do twojej skóry. Świetnie sprawdzi się w wersji blond ombre. Doskonała opcja dla osób o ciemniejszym naturalnym kolorze włosów i ciemniejszych oczach.



Miodowy blond



Miodowy, czy inaczej karmelowy blond to ciepły i lśniący odcień, który najlepiej wygląda przy brzoskwiniowym kolorze skóry i ciemniejszych kolorach oczu, np. piwnym lub ciemnobrązowym. Można go kłaść na ciemnych włosach pozostawiając ich odcień przy korzeniach, na reszcie pasm nanieść miodowe akcenty w różnym natężeniu odcienia.

Złoty blond



Naturalnie wyglądająca, wielowymiarowa mieszanka jasnego miodu, złota i karmelu. Wygląda pięknie w zestawieniu z jasną karnacją i jasnymi oczami.

Kasztanowy blond



To mieszanina odcieni skradzionych jesiennym kasztanom – przeplatające się pasma blond, jasnego brązu z jasnym i płomiennych rudości. Ten odcień może być noszony z dowolnym odcieniem skóry, ale wygląda oszałamiająco na jaśniejszych karnacjach i jaśniejszych kolorach oczu, takich jak niebieski, zielony lub orzechowy. Jest to piękny kolor przejściowy od jaśniejszych letnich odcieni blond, aż do ciemniejszych odcieni jesieni.

Miedziany blond



Lśniący, ciemniejszy złoty odcień z bursztynowym odcieniem. Ten kolor pasuje do ciemniejszych odcieni skóry i kolorów oczu w tonacjach brązowych i zielonych.

Bronde



Bronde jest ciepłym, naturalnie wyglądającym odcieniem, współgrającym z cerą jasną oraz kolorami oczu, takimi jak złoto-brązowy, jasnobrązowy, piwny, szary lub niebieski. Bogaty, kontrastowy kolor jest nie do uzyskania w domowych warunkach – lepiej zrobić go w salonie.



