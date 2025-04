Reklama

Pewnie doskonale znasz pojęcie „skin cycling”. To pielęgnacja skóry polegająca na cyklicznym stosowaniu różnych produktów, by odpowiedzieć na wszystkie potrzeby cery. W tej metodzie kosmetyki zmienia się regularnie, żeby tym samym dbać o skórę wielowymiarowo.

A co byś powiedziała na równie kompleksową pielęgnację włosów, która może być ultraprzyjemna i skuteczna? Z pomocą przychodzi marka OnlyBio, która prezentuje innowacyjną metodę hair cyclingu.

To cykliczny program pielęgnacyjny, który polega na regularnym używaniu kosmetyków w konkretnym porządku. Zastosowanie takiej rutyny zapewnia optymalną regenerację, nawilżenie i odżywienie.

fot. Materiały prasowe

Na czym dokładnie polega cykl dbania o włosy?

Głównym założeniem tej metody jest kompleksowe dbanie o włosy i skórę głowy. Chodzi o to, by cyklicznie zmieniać kosmetyki i tym samym odpowiadać na różne potrzeby kosmyków i skalpu. Warto wiedzieć, że hair cycling to nie tylko wzmocnienie i rewitalizacja łodygi włosa. To również odpowiednia dbałość o skalp. W końcu dobrze oczyszczona skóra głowy gwarantuje prawidłowy wzrost włosów.

Marka OnlyBio proponuje optymalny cykl dbania o włosy, oparty na regeneracji i dokładnym oczyszczeniu skóry głowy, nawilżeniu oraz odżywieniu.

Hair cycling z kosmetykami OnlyBio

fot. Materiały prasowe

Linia Hair Cycling marki OnlyBio przeznaczona jest dla każdego, kto chce zadbać o swoje włosy. Produkty sprawdzą się nawet w przypadku najbardziej wymagającej skóry głowy i włosów. Kosmetyki o wegańskim składzie, w 98% złożone z naturalnych substancji są delikatne, a jednocześnie skuteczne.

W serii produktów znajdziemy doskonałe i dobrze oczyszczające szampony, odżywcze maski, regenerujące odżywki oraz coś dla tych, którzy nie zawsze mają czas na urządzenie sobie domowego spa i dłuższą pielęgnację. Mowa o ultraszybkich, bo dwuminutowych odżywkach. Sprawdźcie sami przykładową pielęgnację w duchu hair cyclingu.

Dzień pierwszy – REGENERACJA

Pierwszy dzień swojego hair cyclingu zacznij od porządnej regeneracji. Twoje włosy potrzebują odbudowy, szczególnie jeśli często stylizujesz je na gorąco lub farbujesz.

Wybierz kosmetyki, które są przeznaczone właśnie do regeneracji, np. szampon z serii OnlyBio. W składzie znajdziemy proteiny pszenicy, olej awokado i olej sezamowy. Co istotne, kosmetyk dobrze się pieni i nie plącze włosów. Następnie możesz użyć odżywkę, maskę, 15-minutową kurację SOS lub dwuminutową ekspresową maskę z tej samej serii. Efekt? Zdrowe i zregenerowane włosy.

Dzień drugi – NAWILŻENIE

Czynniki zewnętrzne, takie jak słońce, piasek i słona woda, a także nasze codzienne rytuały, np. suszenie włosów czy ich stylizacja, mogą sprawić, że będą one kruche i przesuszone. Żeby odzyskać nawilżenie, miękkość i blask, warto zastosować kosmetyki dopasowane do potrzeb włosów. Wybierz kurację nawilżającą marki OnlyBio. Szampon, odżywka i maska to oczywiście podstawa. Warto też zastosować maskę do włosów – 15-minutową kurację ultranawilżającą z serii Hair Cycling, bogatą w betainę, aloes i olej moringa, które zapewniają natychmiastowe efekty i długotrwałe nawilżenie.

Dzień trzeci – ODŻYWIENIE

To ostatni dzień cyklu. Żeby twoje włosy zachwycały doskonałą kondycją i wyglądem, warto zastosować kosmetyki, które mają w swoim składzie wartościowe oleje.

Marka OnlyBio proponuje zarówno szampon, jak i maskę, które w składzie posiadają dobroczynne oleje, pozytywnie działające na łuskę włosa. Możesz też zastosować olejek lub eliksir. Ten pierwszy to idealne rozwiązanie dla zniszczonych, matowych i kruszących się włosów. Formuła z olejem rycynowym, jojoba i buriti zapewni odżywienie i wygładzenie. Za to eliksir to aż 12 korzyści w jednym, m.in. zwiększenie elastyczności, odżywienie, pielęgnacja, ułatwienie rozczesywania.

Po przeprowadzeniu całego cyklu wracamy do początku i dalej kontynuujemy rutynę. Zobaczysz, że regularne stosowanie kosmetyków przyniesie wymarzone efekty.

Nie tylko trend. Dlaczego warto zacząć korzystać z hair cyclingu?

fot. Materiały prasowe

To najbardziej kompleksowa i zrównoważona metoda pielęgnacji włosów. Zaspokaja wszystkie potrzeby zarówno włókien, jak i skóry głowy. Dodatkowo dzięki rotacyjnemu używaniu różnych produktów unikasz ryzyka, że twoje włosy przyzwyczają się do danego produktu i tym samym będą osłabione.

Cykliczne stosowanie różnych produktów sprawia, że włosy są zadbane, a ich wszystkie potrzeby zaspokojone. To z kolei przekłada się na ich piękny wygląd, blask i witalność. Idąc dalej, piękne włosy mogą wpływać na nasze samopoczucie, pewność siebie i komfort.

Produkty dostępne są w drogeriach Rossmann i w sklepie www.onlybio.life.

