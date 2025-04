Zaledwie jeden gen odpowiada za to czy będziesz miała kręcone włosy. Mieszki włosowe jego właścicielek mają inny kształt oraz kąt nachylenia, co powoduje, że włosy skręcają się wokół siebie. To dość proste wyjaśnienie naukowe, wcale nie ułatwia sposobu radzenia sobie z falami lub lokami. Bo wspomnieć należy również o tym, że skręt skrętowi nie równy, a do jego określenia bierze się pod uwagę takie kryteria jak promień, długość, liczba fal i liczba skrętów. W efekcie włosy kręcone naturalnie układają się na wiele sposobów.

Wnioskiem, który logicznie się tutaj nasuwa jest stwierdzenie, że nie ma jednej unikalnej formuły radzenia sobie z nimi. Zaprzecza temu nowa gama kosmetyków do włosów od marki L'Oréal Professionnel Paris – Curl Expression. To seria, która pomoże odżywić i ujarzmić wszystkie rodzaje loków.

Jest to możliwe dzięki starannie opracowanym formułom kosmetyków, które przeszły rygorystyczne testy w laboratoriach L’Oréal. Korzystano tu ze składników odżywczych, odpowiadających na szczególne potrzeby włosów kręconych. Wśród nich jest: gliceryna pochodzenia naturalnego, która nawilża i pomaga zatrzymywać wodę we wnętrzu włosa, emolient, naturalnie występujący w skórze, który poprzez wzmacnianie bariery hydro lipidowej oraz zatrzymywanie wilgoci, chroni loki, a także nasiona hibiskusa bogate w aminokwasy i witaminy, które wykazują właściwości nawilżające, wzmacniające oraz zmiękczające.

Skład kosmetyków sugeruje, że tak naprawdę Curl Expression sprawdzi się nie tylko w przypadku włosów kręconych, ale wszystkich, które potrzebują nawilżenia. W skład gamy wchodzi aż 10 różnych kosmetyków – oprócz intensywnie nawilżających szamponów i masek do codziennej pielęgnacji znajdziemy tu piankę bez spłukiwania, która wtapia się we włosy, pozostawiając je bardziej sprężystymi, nawilżonymi oraz miękkimi.

Curl Expression to także kremy do pielęgnacji i podkreślenia skrętu włosów — nawilżający oraz chroniący przed wysokimi temperaturami. W skład nowej gamy wchodzi również spray, który o 37% skraca czas suszenia i chroni włosy przed puszeniem się nawet do 48 godzin. Poza tym – spray odświeżający, który w każdej chwili, również od razu po wstaniu z łóżka, pomaga w przywróceniu skrętu włosa. Dopełnieniem serii jest serum przeznaczone dla starszych posiadaczek kręconych włosów, które stymuluje je i sprawia, że wyglądają na gęstsze. Wyjątkowość produktów z linii Curl Expression przejawia się także w ich niepowtarzalnym zapachu.

Połączenie jaśminu, morskiej bryzy i słodkiego bursztynu hipnotyzuje oraz zniewala. Kosmetyki z gamy Curl Expression od L’Oréal Professionnel Paris zadbają o nawilżenie włosów, podkreślą skręt, a także ochronią przed puszeniem się, dodatkowo dodadzą każdej posiadaczce kręconych włosów więcej pewności siebie!

Opublikowane na podstawie materiałów prasowych marki L'Oreal Professionnel Paris