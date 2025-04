Była moda na siwe włosy, biżuteryjne ozdoby, a nawet włosy w kolorach tęczy. Teraz przyszedł czas na eleganckiego i stylowego, nisko upiętego koka. Jeszcze niedawno był kojarzony jedynie z weselami, studniówkami i gwiazdami na czerwonym dywanie. W sezonie jesień-zima 2016/2017 to jedno z najmodniejszych upięć, które nosimy na co dzień.

Reklama

Najmodniejsze fryzury na jesień 2016!

Niski kok na jesień 2016

Ten uroczy węzełek zawiązany tuż nad szyją pojawił się na wybiegach wielu znanych projektantów i bardzo szybko zyskały uznanie kobiet na całym świecie. Nosimy go do pracy, na randkę z ukochany, do teatru, ale również na imprezę ze znajomymi czy w czasie weekendowego wypadu za miasto. Czemu ta fryzura zawdzięczają swój sukces? Temu, że bez problemu wykonasz go sama w domu. Potrzebujesz do tego jedynie prostownicy, gumki, wsuwek i lakier do włosów.

fot: FREE/do lewej: Emporio Armani; Creatures

Na szczęście nie musisz się ograniczać. Na światowych wybiegach pojawiło się wiele kombinacji tego praktycznego upięcia. Możecie postawić na gładko zaczesaną wersję, która będzie idealna na wielkie wyjście. Jeżeli wolicie coś bardziej dziewczęcego, wybierzcie wersję bardziej naturalną. Niech włosy będą delikatnie potargane i nie martwcie się wystającymi po bokach małymi pasemkami. A może jesteście fankami ozdób? W tym sezonie postawcie na masywne opaski, które z powodzeniem mogą zastąpić nawet biżuterię.

Ten dodatek sprawi, że będziesz miała najmodniejszą fryzurę tej jesieni

fot: FREE/ Marchesa

Niskie koki bardzo szybko pokochały gwiazdy. Do grona jego wielbicielek można zaliczyć m.in. Gigi Hadid, Renee Zellweger, Julianne Moore, Olivie Wilde czy Emily Ratajkowski. Musicie przyznać, że każda z pań ma, inny rodzaj koka, ale każda z nich wygląda znakomicie. Pewnie zaraz podniesiecie larum, że one mają do dyspozycji sztab specjalistów, który każdego dnia dba o ich wizerunek, ale w tym wypadku musimy waz rozczarować. Tę fryzurę możecie bez problemu wykonać same.

fot: ONS.pl/od lewej: Gigi Hadid; Renee Zellweger; Julianne Moore

Jak zrobić nisko upiętego koka?

1. Świeżo umyte i wysuszone włosy wyprostuj prostownicą.

2. Wyprostowane włosy zwiąż w koński ogon nieco powyżej karku. Najlepiej użyj gumki, która jest w kolorze włosów, dzięki temu nie będzie widoczna.

3. Wydziel cienki kosmetyk włosów i obwiąż go wokół gumki, tak by nie było jej widać.

4. Końcówkę pasemka przypnij wsuwką od spodniej części kucyka.

5. Kucyka delikatnie zwiń wokół własnej osi, a następnie włosy zwiń tuż nad karkiem.

6. Włosy przypnij wsuwkami, tak aby wszystko wyglądało starannie i schludnie.

7. Fryzurę spryskaj lakierem do włosów.

8. I gotowe!

Reklama

Kosmetyki, które twoje włosy pokochają od pierwszego użycia