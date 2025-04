„Niezły Skład”: odpowiednia pielęgnacja włosów

Każda z nas jest wyjątkowa. Każda z nas jest inna. Każda z nas ma także inne problemy ze skórą głowy i włosami oraz wymaga odpowiednio dobranej pielęgnacji. Do czasu, kiedy nie odwiedziłam gabinetu trychologa, wydawało mi się, że nie potrzebuje specjalnej pielęgnacji. Co prawda skóra głowy trochę się łuszczyła i włosy się szybko przetłuszczały, ale myślałam, że taka moja uroda. Okazało się, że nie. Poprzez odpowiednio dobraną pielęgnację można zupełnie odmienić stan skóry głowy, a także poprawić stan włosów. W programie "Niezły skład" TVN Style poznacie sprawdzone triki na to, jak to zrobić.