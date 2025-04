Raffia Bronde to propozycja delikatnej, niewymuszonej koloryzacji. To coś pomiędzy brązem a złocistym blondem. Łączy w sobie miękkie przejścia i efekt włosów muśniętych słońcem. Taki look nada ci klasy i elegancji.

Reklama

Czym wyróżnia się Raffia Bronde?

Na pierwszy rzut oka Raffia Bronde może wyglądać jak zwykłe blond refleksy. Ta koloryzacja ma jednak w sobie coś wyjątkowego. To odcień, który przeplata beżowe, złociste i miodowe tony. W przeciwieństwie do klasycznego bronde'u, Raffia Bronde ma w sobie więcej światła i lekkości. Jest inspirowany odcieniem naturalnych włókien rafii - stąd nazwa.

Ta koloryzacja jest unikatowa, ponieważ:

wygląda bardzo naturalnie - jak jasne refleksy stworzone przez słońce,

jest mało wymagająca - odrosty nie rzucają się w oczy, a struktura koloru pozwala nosić ją przez miesiące bez wizyt u fryzjera,

daje wrażenie większej objętości - miękkie przejścia tonalne sprawiają, że fryzura wygląda na gęstszą,

w świetle dziennym pięknie mieni się różnymi refleksami.

Najmodniejsze wersje Raffia Bronde

Raffia Bronde to koloryzacja z potencjałem do personalizacji - można nosić ją na wiele sposobów, w zależności od stylu, karnacji czy struktury włosa.

Raffia Bronde z golden glow

W tej wersji łączy w sobie więcej złotych i miodowych tonów, które pięknie odbijają światło. To bardzo delikatna, rozświetlona wersja - idealna na cieplejsze dni.

Face-framing Raffia Bronde

Ten wariant skupia się na podkreśleniu rysów twarzy. Najważniejsze są tutaj zatem pasma znajdujące się najbliżej cery - to właśnie one mają być w złocistym odcieniu. Dzięki temu skóra wygląda bardziej promiennie i świeżo.

Low-maintenance Raffia Bronde

Stworzony z myślą o tych, które nie chcą martwić się odrostem i częstym odświeżaniem koloryzacji u fryzjera. Baza jest więc tutaj ciemniejsza, a blond pasma bardzo subtelne, rozproszone na całej długości włosa.

Jak dbać o ten kolor, by zachował blask?

Ta koloryzacja, podobnie jak każda inna, wymaga odrobiny troski. To pozwoli zachować jej zjawiskowy efekt jak najdłużej. Ale spokojnie, domowa pielęgnacja w zupełności wystarczy.

Wskazówki:

Sięgnij po szampony i odżywki do włosów koloryzowanych. Pomogą zatrzymać pigment, domknąć łuskę i utrzymać połysk. Najlepiej sprawdzą się kosmetyki bez SLS i alkoholu.

Jeśli twoje włosy mają tendencję do żółknięcia, warto raz na 2 tygodnie sięgnąć po produkt neutralizujący ciepłe tony - np. fioletowy szampon. Stosuj go jednak tylko tam, gdzie to konieczne.

Aby wydobyć słoneczny połysk, regularnie używaj olejków lub serum z silikonami, które wygładzą końcówki i dodadzą efektu tafli, ale bez obciążania.

Chroń kolor przed słońcem i wysoką temperaturą. Możesz też sięgnąć po kosmetyki z filtrem termoochronnym.

Czytaj także: