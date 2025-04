Nić dentystyczna na puszące się włosy - ten trik z TikToka wygładzi je w kilka sekund

Jeśli szukasz szybkiego rozwiązania na puszące się włosy, nic nie pokona triku, który sprzedał wszystkim nowojorski stylista fryzur Matt Newmann. Odłóż lakier do włosów i wszystkie kosmetyki do stylizacji, bo wszystko, czego będziesz potrzebować, to… nić dentystyczna. Na czym polega cała sztuczka i dlaczego to działa?