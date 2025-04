Wegańskie kosmetyki stały się trendem, który ma szansę na stałe wpisać się w naszą pielęgnacyjną rutynę. To świetna wiadomość, bo receptury bogate w składniki pochodzenia roślinnego gwarantują nie tylko skuteczną, ale także przyjazną nam i środowisku pielęgnację. Świadome wybory kosmetyczne to działanie z myślą o przyszłości planety, warto więc przyjrzeć się temu, co nakładamy na włosy.

NEBOA– RESPECT THE NATURE

W naturalnej pielęgnacji chodzi oczywiście o czyste składy kosmetyków oraz ich wegańskie komponenty, ale czy to jedyne, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Równie ważny jest sposób tworzenia tych formuł, rodzaj opakowań, w jakich są zamknięte i późniejszy los pustych butelek i słoiczków. Naturalna pielęgnacja to kompleksowe ekologiczne działanie: na rzecz naszej urody i czystości planety. Jak to robić, wie polska marka NEBOA, której misją jest dbanie o piękno w jak najbardziej ekologicznej formie. Dzięki niej pielęgnacja zyskuje nowy wymiar, bo opakowania kosmetyków są wytwarzane z odłowionego z oceanów plastiku. Ten wyjątkowy koncept to wyraz holistycznej troski o środowisko i sposób na realną synergię działań na rzecz piękna w każdym jego aspekcie.

Dlaczego warto sięgnąć po kosmetyki do włosów NEBOA?

NEBOA to pierwsza polska marka kosmetyków do pielęgnacji włosów, która sięga w głębiny oceanów, skąd pozyskuje surowiec do produkcji swoich opakowań. Każda butelka NEBOA realnie zmniejsza ilość plastikowych śmieci w naturalnym środowisku wodnym i stanowi szansę na przeżycie dla zamieszkujących je zwierząt. Już pierwsze partie produkcyjne produktów NEBOA pozwoliły na wyłowienie ponad 15 ton plastiku, a to dopiero początek! Ciężko sobie to wyobrazić? Oznacza to, że każda butelka NEBOA to jak 37,5 wyłowionej z oceanu słomki!

Ekologiczny sposób wykonywania opakowań kosmetyków NEBOA to dopiero początek. Same formuły kosmetyków to więcej, niż zwykłe szampony i odżywki! To oparta na świadomych wyborach pielęgnacja, która służy urodzie i jest zgodna z wewnętrzną potrzebą dbałości o środowisko (receptury zawierają, w zależności od produktu, do 98% składników pochodzenia naturalnego). Mogą ich używać także weganie, bo formuły są wolne od składników pochodzenia zwierzęcego.

Jakie produkty znajdziemy w ofercie marki?

NEBOA to 14 kosmetyków do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Nowatorskie wegańskie formuły produktów czerpią z bogactwa składników naturalnych o potwierdzonej wysokiej skuteczności. Każda z pięciu linii to kompletny zestaw szamponu i odżywki, który stanowi podstawę codziennej rutyny i spełnia potrzeby nawet najbardziej wymagających włosów. W ofercie NEBOA znajdują się kosmetyki przeznaczone do każdego rodzaju pasm. Doskonale myją, nawilżają i regenerują zarówno cienkie, łamliwe czy puszące się włosy, jak i te zniszczone czy przetłuszczające się.

Linia REPAIR do włosów zniszczonych i farbowanych

Twoje włosy potrzebują nawilżenia i blasku po koloryzacji i częstych zabiegach modelowania? Sięgnij po regenerujący szampon i odżywkę z linii REPAIR. Ta seria doskonale sprawdza się w przypadku włosów średnio i wysokoporowatych. Specjalnie opracowana receptura szamponu zapewnia włosom równowagę PEH (proteiny, emolienty, hukumenty), a emolientowo-humektantowa odżywka doskonale nawilża i zabezpiecza kosmyki przed utratą wilgoci. W produktach z tej linii znajdziesz m.in. składniki nawilżające, takie jak betaina, odżywcze proteiny pszenne i sojowe, które odbudowują strukturę włosów oraz sok z liści aloesu, który zapobiega przesuszeniu pasm. Regularne stosowanie szamponu i odżywki poprawia kondycję i wygląd włosów, a także niweluje ich puszenie i elektryzowanie. Pasma stają się wzmocnione, nawilżone, miękkie i lśniące

Linia Detox&Balance do włosów przetłuszczających się i wrażliwej skóry głowy

Potrzebujesz ograniczenia przetłuszczania się włosów, lecz jednocześnie kosmetyku, który będzie delikatny dla skóry głowy? Tu sprawdzi się seria Detox & Balance, o dwutorowym działaniu: oczyszcza włosy oraz koi skórę głowy. Przywraca równowagę skalpu i wpływa na wyregulowanie wydzielania sebum. Regeneruje i nawilża włosy bez obciążania ich, dzięki czemu zachowują one świeżość, lekkość i puszystość. Kosmetyki zawierają 98% składników pochodzenia naturalnego, a ich wegańskie receptury są bogate w unikalne wyciągi roślinne, takie jak np.: zawarte w szamponie mleczko z bawełny, które wygładza włosy oraz sprawia, że odzyskują one elastyczność czy wchodzący w skład odżywki ekstrakt z tymianku, działający oczyszczająco na skórę głowy.

Ofertę marki uzupełniają wcierka i peeling, przeznaczone do kompleksowej pielęgnacji skóry głowy, a także seria dla mężczyzn.

Peeling i wcierka do zadań specjalnych

Naturalny peeling do skóry głowy i wcierka przeciw wypadaniu włosów NEBOA stały się ulubionymi produktami specjalistek od pielęgnacji włosów. To kosmetyki o bogatych, naturalnych, wegańskich recepturach, które sprawiają, że pasma nabierają gęstości i wyglądają zdrowo.

Wcierka do skóry głowy Neboa zawiera unikalną kompozycję naturalnych składników, które wzmacniają cebulki, przyspieszają porost włosów i hamują ich wypadanie. Regularnie stosowana ogranicza także tendencję do powstawania łupieżu. Produkt zawiera 97% składników naturalnych, w tym ekstrakty z 11 wyjątkowych roślin, takich jak m.in.: arnika, cedr, rukiew wodna, bluszcz oraz nasturcja.

Peeling oczyszcza skórę głowy, dzięki dodatkowi sproszkowanego kaczana kukurydzy i pudru z łupiny orzecha włoskiego. Kofeina pobudza mikrokrążenie i stymuluje wzrost nowych włosów.

Artykuł powstał z udziałem marki NEBOA