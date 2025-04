Czy wiesz, jakie są Twoje włosy?

Większość producentów kosmetycznych dzieli włosy na tłuste, suche i zniszczone, normalne oraz farbowane. Taki podział często budzi konsternację, ponieważ możemy mieć np. włosy zniszczone i jednocześnie przetłuszczające się. Często nie wiemy, po które kosmetyki sięgnąć i ostatecznie nie jesteśmy zadowolone z rezultatów, jakie przynosi ich używanie. Niekoniecznie jest to wina kosmetyków – często po prostu zawierają one składniki, które nie są odpowiednie dla naszego rodzaju włosów. Dlatego warto przede wszystkim skupić się na tym, jaki rodzaj porowatości reprezentują nasze włosy, a dopiero później wybierać odpowiednie składniki. Wyróżniamy 3 rodzaje włosów: niskoporowate, śrenioporowate oraz wysokoporowate.

Włosy niskoporowate mają zwartą budowę, są proste i gładkie – wiele kobiet marzy o takich włosach. Niestety często są też oklapnięte, bez objętości i niepodatne na stylizację, co sprawia, że ich właścicielki pomimo starać mają problem z ich układaniem.

Włosy średnioporowate mają mniej zwartą strukturę keratynową włosa, przez co są bardziej narażone na zniszczenia. Często się puszą i są matowe, mogą mieć tendencję do wypadania. W parze z takich rodzajem włosów często idzie zaburzona równowaga lipidowa skóry głowy, przez co mogą się przetłuszczać – jednak stosowanie mocnych szamponów do włosów przetłuszczających się może je dodatkowo przesuszyć i uwrażliwić.

Włosy wysokoporowate to często włosy farbowane, ale też występują one naturalnie u posiadaczek włosów kręconych. Taki włos charakteryzuje się tym, że jego łuski maksymalnie odstają od łodygi, przez co są bardzo narażone na wszelkie uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, często się kruszą, rozdwajają, są matowe i mają duże tendencje do wypadania.

Aby odpowiednio zadbać o każdy rodzaj włosów, potrzebna jest pielęgnacja uwzględniająca ich specyfikę. Co ciekawe, odpowiedzią na każdy problem jest zabieg olejowania włosów – naturalny i możliwy do przeprowadzenia w warunkach domowych. Jednak aby przyniósł on najlepsze oczekiwane efekty, należy odpowiednio dobrać kosmetyk. Bardzo często olejowaniem interesują się posiadaczki włosów wysokoporowatych, które sięgając np. po nieodpowiedni do ich włosów olej kokosowy zniechęcają się do zabiegu, uważając go za zbędny lub wręcz niszczący ich włosy, które po kuracji stawały się jeszcze bardziej puszące się i suche. Nie oznacza to jednak, że olejowanie nie jest dla nich, ale zastosowany olej jest przeznaczony do innego rodzaju włosów – a to właśnie dobór odpowiedniego kosmetyku jest gwarancją zadowolenia z kuracji.

Nanoil – kompleksowa regeneracja Twoich włosów

W odpowiedzi na potrzeby każdego rodzaju włosów powstały trzy ekskluzywne mieszanki olejków i innych składników naturalnych, by zapewnić kompleksowe odżywienie kosmyków. Dzięki temu nie musisz sama, metodą prób i błędów dochodzić do tego, który z olejów będzie najlepszy – kompilacja składników niezbędnych dla danego rodzaju jest zamknięta w buteleczce z ciemnego szkła, zapewniającej składnikom aktywnym ochronę przed utlenianiem. Każda z formuł jest inna i dopasowana tak, by odpowiedzieć na największe potrzeby danego rodzaju włosa. Ich wspólną bazą jest drogocenny olej arganowy, olejek z passiflory i witamina e oraz filtr UV – reszta olejów jest dopasowana do porowatości włosa.

Formuła oleju do włosów niskoporowatych oparta jest na oleju rycynowym, babassu, kokosowym, monoi, masłach shea i cupuacu oraz witaminie A i panthenolu. Składniki to odżywiają i zmiękczają włosy, ułatwiając ich stylizację oraz regulują PH skóry głowy.

Olej do włosów średnioporowatych to olej z nasion maruli, jojoba, makadamia, wygładzający jedwab i witamina A, dzięki czemu nasze kosmyki będą odżywione i ochronione przed czynnikami zewnętrznymi.

Z kolei kosmetyk przeznaczony do włosów wysokoporowatych opiera się na oleju migdałowym, wiesiołkowym, awokado, keratynie, jedwabiu i lanolinie, odbudowując przesuszone i kruszące się włosy.

Wybierając olej odpowiedni do naszego rodzaju włosa mamy pewność, że dajemy mu najbardziej potrzebne składniki aktywne, które wkomponowują się w jego strukturę i trwale odżywiają. W przeciwieństwie do często polecanych ampułek do włosów, które w swoim składzie zawierają silikony, Nanoil nie działa jedynie doraźnie, ale daje trwałe efekty dzięki składnikom pochodzenia naturalnego.

Pełna kuracja powinna trwać około 3 miesięcy, jednak już po 30 dniach 2-3 razy w tygodniu stosowania nasze włosy przechodzą zupełną metamorfozę. Są widocznie zdrowsze, piękniejsze, a my możemy je zapuszczać bez obaw, że będą się wykruszały. Zabieg jest też bardzo prosty do wykonania samodzielnie: w zależności od długości włosów aplikujemy 2-5 porcji oleju na włosy i skórę głowy, delikatnie masując. Pozostawiamy na minimum godzinę, a jeśli mamy czas – nawet na całą noc – po czym myjemy włosy jak zwykle. Kosmetyk możemy zastosować też jako serum ochronne lub nadające połysk, a także jako produkt ułatwiający stylizację fryzury. Wszechstronność Nanoil pozwala nam zaoszczędzić miejsce w kosmetyczce dając jednocześnie pewność, że stosujemy najwyższą jakość dla dobra naszych włosów. Kosmetyk jest dostępny bezpośrednio na stronie producenta www.nanoil.pl