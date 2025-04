Opaska do włosów potrafi w mig odmienić każdą fryzurę niezależnie do tego czy masz krótkie, półdługie czy długie włosy. Na co dzień proponujemy szerokie opaski, które wyglądają jak kolorowa chusta. Będą idealnym dopełnieniem nawet najprostszych stylizacji. Na wieczór doskonale sprawdzą się cienkie, biżuteryjne opaski.

Jak nosić modne opaski do włosów?

Długowłosym dziewczynom doradzamy łączenie ich z warkoczykami i innymi splotami, które są hitem tego sezonu. Posiadaczkom krótkich włosów polecamy cienkie, metalowe opaski zdobione błyszczącymi kamykami, koralikami i cekinami. Zajrzyjcie do naszej galerii!

