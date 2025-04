Tej wiosny postaw na pastelowe opaski z dużymi kwiatami. Będą idealnie pasowały do rozpuszczonych jak i podpiętych włosów. Modne będzie wpinanie we włosy pięknych zdobionych grzebieni naszych babć, lub ręcznie wykonanych w stylu vintage. Kwiaty, pudrowe róże, neony, kapelusze to wszystko wiosną będzie jak najbardziej dozwolone na twojej głowie. Nie bój się zaszaleć i poszukaj swojego stylu. Ma być romantycznie i dziewczęco!

