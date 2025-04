fot. ONS

Wraz z wiosną rodzi się w nas potrzeba przeprowadzenia pewnych zmian. I o ile dla jednych z nas będą one miały postać wiosennych porządków, tak dla innych dotyczyć będą zmian w swoim wizerunku. A najbardziej zauważalny efekt tych modyfikacji w naszym wyglądzie będzie miał miejsce na ... włosach! No tak, ale nie wystarczy pofarbować pasm na obojętnie jaki kolor. Gdzie w tym wszystkim podziałby się modny wygląd?

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej części kobiet prezentujemy propozycje prosto z wybiegów i czerwonego dywanu przedstawiające trendy w koloryzacji na sezon wiosna-lato 2014.

Najmodniejsze kolory włosów w sezonie wiosna-lato 2014

Flamboyage

Tym wszystkim, którzy jak dotąd nie spotkali się z pojęciem flamboyage podpowiadamy, że jest to trend we fryzjerstwie polegający na takim farbowaniu włosów, aby fryzura nabrała wrażenia gęstości i nieprawdopodobnej objętości. Do wykonania flamboyage fryzjerzy wykorzystują specjalne samoprzylepne paski foliowe, dzięki którym możliwe staje się szybkie oraz precyzyjne podzielenie włosów na sektory, gdzie na każdym z nich będzie odbywać się odpowiednia koloryzacja, przy użyciu jednego albo nawet i kilku odcieni wybranego przez siebie koloru. Może to być zarówno barwa jasna bądź też ciemna. Dzięki tej metodzie możliwe staje się uzyskanie nawet kilku kolorów, i to na całej długości włosów. W rezultacie uzyskuje się optycznie powiększoną objętość włosów, przy zróżnicowanym ich kolorze.

Jessica Biel, fot. ONS

Flamboyage powoli wypiera istniejący już od kilku sezonów efekt ombree hair i cieszy się coraz większą popularnością. Tym bardziej, że to właśnie tę technikę już od jakiegoś czasu można podziwiać wśród holywoodzkiech celebrytów, takich jak Jennifer Lopez czy też Jessica Biel, które uznawane są za pionierki w stosowaniu tej innowacyjnej techniki farbowania włosów.

Kolory tęczy - zieleń, róż, błękit, pomarańcz

Kolorowe włosy nadal królują na wybiegach mody. W tym sezonie styliści proponują nam zielone kolory, a także pastelowo-pudrowe róże, błękity czy pomarańcze.

Ta koloryzacja z pewnością będzie cieszyć się powodzeniem wśród odważnych i nieco kontrowersyjnych zwolenników zmian w wyglądzie swoich włosów. Warto sobie uświadomić, że nie wszystkim tego rodzaju farbowanie może pasować. Nie jest również mile widziane na każdą okazję. Dlatego też prym w tym sezonie wiodą preparaty do czasowej koloryzacji włosów.

Amy Paffrath, fot. ONS

Jeszcze do niedawna tego rodzaju zmiana koloru włosów była możliwe jedynie po zastosowaniu bibuły czy też kolorowego sprayu. Na szczęście dziś jest to możliwe po zastosowaniu kolorowych kred czy farbujących kostek. Uzyskany efekt może utrzymywać się jedynie do pierwszego mycia, ale również dostępna jest gama kosmetyków do kolorowej koloryzacji włosów, której efekty pozostają na głowie nawet do kilku myć.

Kolorowe pasma na głowie

Na pozór mogłoby się wydawać, że błękit nie jest najlepszą propozycją na włosy. Tymczasem wiele gwiazd, jak i modelek z uporem lansuje ten trend. I jeśli połączy się go z ciemnymi włosami – mokką tudzież z czekoladą, całość rzeczywiście nabierze fascynującego efektu. Nie wykluczone, że to właśnie błękit w nadchodzącym sezonie będzie bił rekordy popularności.

Pastelowo-pudrowe róże to kolejna, równie ciekawa propozycja, jaką można zastosować na włosy, aby nabrać całkiem odmiennego wizerunku.

Magdalena Steczkowska, fot. ONS

Tego rodzaju koloryzacja jest ciekawym kompromisem pomiędzy klasycznym blondem, a jej rudym odcieniem. Koloryzację można przeprowadzić na całej głowie albo tylko na wybranych pasmach, o ile nie jesteśmy do końca przekonani o słuszności tej decyzji. Efekt w każdej z tej stylizacji będzie urzekający.

Nieśmiertelny blond

Przyjmuje się, że w sezonie wiosna-lato królować będzie blond, co widać nie tylko po pokazach mody, ale również po wyglądzie gwiazd, które wyraźnie zaznaczają modę na rozjaśnianie włosów.

Kim Kardashian, fot. ONS

Mowa tu o takich celebrytach, jak Kim Kardashian, Natalie Portman czy Anna Przybylska, a nawet Johnny Deep, który uległ modzie na blond. I choć zwykle na wiosnę chętniej niż zwykle rozjaśniamy włosy, to tym razem można śmiało powiedzieć, że na odcienie blondu zapanował swoisty szał. A gdy połączymy go z bladym odcieniem skóry, jak najmocniej dopasowanym do koloru włosów, wówczas z powodzeniem będziemy mogli o sobie powiedzieć, że jesteśmy modni.

Christina Aguilera, fot. ONS

Ale nie mówimy tu o byle jakim odcieniu tego koloru. Chodzi oczywiście o biały blond, który jeszcze do niedawna nie miał absolutnie żadnych szans na wybiegach, głównie ze względu na idący z nim efekt sztuczności nienaturalności. Nie wszyscy jednak możemy pozwolić sobie na taką koloryzację. W białym blondzie najefektowniej będą prezentowały się panie o bardzo jasnej karnacji i cerze bez jakichkolwiek mankamentów. Posiadaczki śniadej skóry muszą niestety powiedzieć sobie stanowcze „nie”. W przeciwnym razie wyglądem będą raczej przypominać sztuczną lalę niż modnie przygotowującą się do sezonu wiosna-lato kobietę.

