Już teraz możemy powiedzieć jakie trendy w farbowaniu włosów będą hitem tego lata. Co więcej, są bardzo skrajne i jest ich aż 5, więc jest w czym wybierać! Zacznijmy od blondynek. Jeśli znudził wam się dotychczasowy odcień, może warto go rozjaśnić? Jennifer Lawrence postawiła na rozświetlony, platynowy blond i wygląda w nim doskonale! Pamiętajcie jednak, aby miał obowiązkowo chłodną, popielatą poświatę. Jeśli jednak boicie się zbyt jasnych włosów, wybierzcie blond w odcieniu nude. Co to znaczy? Powinien być maksymalnie zbliżony do waszej karnacji. Jednak uwaga, odpowiednio zrobi to tylko dobry fryzjer, porzućcie domowe eksperymenty, bo efekt może być opłakany.

Reklama

W letnich trendach pojawia się po raz kolejny ombre, ale zupełnie inne niż do tej pory. Nie cieniujemy już włosów od połowy długości - rozjaśniamy tylko kilka pojedynczych pasemek i to tylko tych, które okalają twarz. Nam bardzo się to podoba!

Na koniec dwa mocne trendy - włosy w odcieniach głębokich rudości i kruczoczarne. Te pierwsze świetnie sprawdzą się nawet u szatynek, te drugie tylko i wyłącznie u brunetek.

Reklama

Więcej o modnych fryzurach:

Nowoczesny bob z grzywką

Najładniejsze fryzury z koczkami

Odcień blondu, który staje się hitem!