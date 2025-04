Modne kolory włosów 2020 to przede wszystkim te naturalne, urozmaicone świetlistymi pasemkami - chłodne odcienie znowu wracają do łask. Wśród trendów nie zabraknie też mocnego uderzenia koloru - czerwonych rudości i wszystkich tęczowych barw.

Reklama

Pamiętaj, że przy wyborze koloru włosów nie można kierować się wyłącznie trendami. Owszem, mogą posłużyć jako inspiracja albo pomóc w odnalezieniu własnego stylu, ale przede wszystkim powinien pasować do naszej karnacji.

Spis treści:

W trendach na 2020 rok nie tyle liczy się kolor, co odcień włosów. Zarówno szatynki jak i blondynki powinny dbać, by fryzura miała szare, popielate wykończenie.

Większość Polek powinna być tym trendem zachwycona - nasz naturalny, słowiański kolor włosów najczęściej jest mysi. Może warto się wreszcie z nim polubić i, by wprowadzić w niego więcej życia, tylko delikatnie rozjaśnić pojedynczymi pasemkami?

Jeśli jesteś fanką rozjaśnianych włosów, sięgnij po fioletowe i niebieskie szampony zmieniające odcień. Znajdziesz je już w każdej drogerii. Możesz też sięgnąć po czarną maskę do włosów.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Większość farbowanych blondynek usilnie zabiega o to, żeby nie pokazywać odrostów. A to oznacza, albo bardzo regularne farbowanie włosów (nawet co 3 tygodnie!) albo korzystanie ze specjalnych spray'ów kamuflujących. Ogłaszamy, że wreszcie koniec z przesadną sumiennością!

Trend końca lat 90. powraca! Odrost może być większy, mniejszy, ciemniejszy lub jaśniejszy - to bez znaczenia. Jeśli przeszkadza ci, że jest bardzo ciemny i chcesz, możesz go nieco rozjaśnić, sięgnij po spray rozjaśniający - zmieni odcień włosów o 2-3 tony.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Rude i czerwone włosy pasują niewielu typom karnacji. Najlepiej wyglądają w nich posiadaczki albo bardzo jasnych, mlecznych cer albo tych, wpadających w oliwkowe tony. Pamiętaj, że wszystkie czerwone i rude odcienie podkreślają wszelkie niedoskonałości i zaczerwienienia - powinnaś z nich zrezygnować, jeśli nie masz idealnej cery.

Jeśli jesteś zdecydowana radykalnie zmienić kolor włosów warto zacząć od rudego ombre. Pozwoli oswoić się z nowym kolorem, i być może, zapoczątkować pierwszą falę zmian.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Jednym z najmodniejszych kolorów włosów na rok 2020 jest karmelowy blond. Dobrze się składa, bo to jeden z ukochanych kolorów większości kobiet. Jest seksowny, wygląda niezwykle zmysłowo, a pasemka dodają mu naturalności i objętości. A do tego nie wymaga ciągłego farbowania.

Karmelowy blond pasuje wszystkim ciepłym, brzoskwiniowym karnacjom. Jeśli dodatkowo masz brązowe lub zielone oczy i piegi, powinnaś poważnie rozważyć zmianę koloru włosów.

Blond w miodowych i złotych odcieniach to wielowymiarowa koloryzacja, która najlepiej wygląda na długich lub półdługich cieniowanych włosach.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Tęczowe włosy wracają! W 2020 roku znów możemy farbować się na różowo, zielono, niebiesko i fioletowo. Na rynku dostępnych jest całe mnóstwo produktów do półtrwałej lub trwałej koloryzacji, które nie niszczą włosów i są przystosowane do samodzielnego farbowania w domowych warunkach. Kupisz je w większości popularnych drogerii od 10 do 30 złotych.

Pamiętaj, że nie musisz od razu farbować całych włosów. Warto poddać koloryzacji pojedyczne pasemka, grzywkę albo tylko końcówki. Eksperymentuj, szczególnie w wakacyjne miesiące.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

I na koniec propozycja idealna dla wszystkich brunetek i szatynek. Umiejętnie wykonane refleksy na ciemnych włosach potrafią dodać skórze blasku i odmłodzić o kilka lat.

Najważniejsze w koloryzacjach na ciemne kolory jest zapewnienie kosmykom odpowiedniego połysku. Pomogą ci w tym spray'e nabłyszczające i toniki. Warto też korzystać z tonerów do włosów, które pomogą utrzymać wymarzony odcień przez wiele tygodni.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Reklama

Więcej o modnych fryzurach:

6 modnych fryzur na 2020 rok

3 fryzury wyszczuplające twarz