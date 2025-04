My studniówkę mamy już dawno za sobą. Po wielu latach wspominamy ją z łezką w oku, ale również odrobiną wstydu, gdy przypomnimy sobie, jak byłyśmy uczesane, pomalowane i ubrane. Trendy zmieniają się w zwrotnym tempie i to, co było modne jeszcze kilka lat temu, teraz jest obciachem.

Dlatego postanowiłyśmy wybrać dla was kilka uniwersalnych i ponadczasowych uczesań, które będą zawsze modne. Dzięki temu nie będziecie musiały za 5 czy 10 lat chować swoich zdjęć ze studniówki głęboko w szafie.

Jakie fryzury będą odpowiednie na studniówkę 2017?

1. Kucyk na dole

Prosta i stylowa fryzura, która przypadnie do gustu każdej minimalistce. Jeżeli chcecie dodać całości elegancji, to we włosy wepnijcie ozdobną spinkę lub gumkę.

2. Ozdobne opaski

To zdecydowanie nasza ulubiona propozycja. Jeżeli zdecydujecie na wysadzanie kamieniami, perłami i cekinami opaski to zrezygnujcie z biżuterii lub ograniczcie ją do minimum. Co za dużo to nie zdrowo!

3. Romantyczny warkocz

Proste uczesanie, które wiele kobiet wybiera na co dzień. Jest bardzo wygodne i może być efektownym dopełnieniem stylizacji.

4. Fale i loki

Nonszalancka fryzura, która będzie fajnym kontrastem dla eleganckiej stylizacji. A co najważniejsze będzie wyglądała tak samo przez cały wieczór.

5. Elegancki kok

Klasyka gatunku i jedna z najczęściej wybieranych fryzur na studniówkę. Jednak w przypadku koka trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek. Bo czasem możecie dodać sobie kilka dodatkowych lat.

