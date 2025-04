Nie zapowiada się na to, byśmy niedługo mogły pójść do fryzjera, ale gdy już będzie to możliwe, zawsze warto być dobrze przygotowanym i wiedzieć czego się oczekuje.

Nawet jeśli nie wybierasz się do salonu fryzjerskiego, w kwarantannie może najść cię ochota, by obciąć grzywkę w domu. Wbrew pozorom nie jest to wcale trudne! Jaka będzie najmodniejsza w tym sezonie?

Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2020

Tej wiosny będziemy nosić przede wszystkim curtain bangs. Ten rodzaj grzywki pasuje do każdego kształtu twarzy, a dodatkowo potrafi zamaskować pulchne policzki.

Tę grzywkę pokochały gwiazdy! Noszą ją Anna Lewandowska, Anja Rubik i Małgosia Socha. Wcale nas to nie dziwi - jest bardzo dziewczęca, a jednocześnie kobieca i zadziorna.

Taka grzywka będzie wyglądać jeszcze lepiej z wyjątkowo modną w tym sezonie koloryzacją. Twilighting podbije wiosnę 2020. Jak wygląda?

To połączenie naturalnego brązu ze złocistymi refleksami. To wyjątkowo naturalny look, dzięki któremu twoje włosy przez całą wiosnę będą wyglądały jak lekko muśnięte słońcem. Chodzi w nim o to, by wyglądać jak najbardziej naturalnie - to w końcu największy trend tej wiosny! Ta koloryzacja doskonale będzie prezentować się na lekko pofalowanych włosach.

Jeśli boisz się ryzykować z rozjaśnianiem włosów w domu, bardzo modne w tym sezonie będą również warkocze. I to w każdym wydaniu. Możesz sobie pozwolić na bardzo modną fryzurę bez wychodzenia z domu.

