Latem na naszych ulicach będą królowały włosy półdługie i długie w formie gładkiego kucyka lub rozpuszczonych, lekko pofalowanych kosmyków. Najmodniejsze będą loki w romantycznej, wakacyjnej konwencji - wilgotne, jakby prosto z plaży. Jest to styl bardzo kobiecy w powszechnym przekonaniu, ale dość zachowawczy, współgrający ze stereotypem romantycznej, długowłosej kobiecości.

Najmodniejsza fryzura na lato 2014 - krótki nieład

Jednak jeśli mamy ochotę – zetnijmy włosy! Krótkie fryzury równię będą modne w tym sezonie. I nie musimy się martwić, że nie będą chciały się układać - bo nie muszą. Włosy mają wyglądać jak nieuczesane, w nieładzie. Ważna będzie ich stylizacja..

Do ułożenia wystarczy dobry spray i ręce, którymi przeczeszemy włosy w różnych kierunkach. Mogą to być także spraye, które dodadzą fryzurze objętości.

Grzywka połączona z koroną głowy

Uwagę przykuwa grzywka. Powinna być połączona z koroną głowy i mieć formę ciężkich, opadających na twarz kosmyków. Lekkości nada jej odpowiednie cieniowanie i asymetria. Właściwe cięcie i dopasowanie fryzury do kształtu twarzy i rodzaju włosów sprawi, że same będą się układały.

Ciekawą propozycją jest również cięższa grzywka o długości przed linię brwi. Takie cięcie dobrze wygląda jednak tylko w przypadku szczupłej twarzy.

Dłuższe pejsy

Modnym elementem będą też dłuższe pejsy na wysokości uszu. Taką fryzurę można nosić na dwa sposoby. Pierwsza opcja – na co dzień: pejsy zakrywające uszy, a druga – wieczorowa: zaczesane gładko za uszy.

Naturalność długich włosów

Artystyczny nieład panuje również w długich fryzurach. Grzywkę powinno się łączyć z koroną głowy – włosy mają być proste na dole i mocno wycieniowane na górze. Jeśli chcemy spiąć włosy, niech będą to luźne warkocze albo francuzy, z których naturalnie powyciągane są kosmyki włosów. Koński ogon też związujemy swobodnie, by włosy wyglądały naturalnie, a efekt był romantyczny.

Najmodniejsza fryzura na lato 2014 - blond

W palecie barw na głowach rządzi blond. Jeśli jednak ma być to inny kolor, trzeba pamiętać, by miał odcień pastelowy. Królują refleksy. Są subtelnie widoczne na włosach i potęgują efekt bałaganu na głowie. Jak wybrać ich odpowiedni odcień? Zasada jest następująca: najmodniejsze w sezonie naturale blondy komponują się dobrze z refleksami zimnymi i ciepłymi, ale można też sięgnąć po stonowane kolory refleksów w barwach różu, pomarańczy czy fioletu.

