Fot. Fotolia

Reklama

Nisko związany kucyk

Włosy związane w kucyk na karku lub trochę niżej, to propozycja dla każdej kobiety, która nie ma czasu na układanie fryzury. Niezależnie od tego czy masz proste czy kręcone włosy, możesz spiąć je luźno gumką i będziesz trendy. Nie bój się również wyjść z domu z lekko zmierzwionymi włosami, bo to jedna z propozycji stylistów na sezon jesień-zima 2015.

Polecamy: Trendy w makijażu jesień-zima 2015 - powrót lat 90.

Karbowane włosy i styl grunge

Po długiej przerwie wraca moda na karbowane włosy lekko uniesione u nasady. Należy jednak pamiętać, żeby nie karbować włosów dokładnie pasmo po paśmie, ale przypadkowo i niekoniecznie starannie. Włosy mogą być w niewielkim nieładzie. Wraca przecież styl grunge, tak więc możemy ułożyć włosy tak, żeby wyglądały jakby uczesane od niechcenia i trochę nieporadnie. Możemy kilka pasm gdzieniegdzie podpiąć wsuwkami.

Długi Bob

Długi Bob sprawdza się zarówno u kobiet bardzo młodych jak i dojrzałych.

Fryzurę tę możemy stworzyć na dwa sposoby: ostrzyc długie włosy do ramion pozostawiając przednie pasma nieco dłuższe niż tylne albo podwinąć końcówki włosów pod spód i podpiąć je wsuwkami. W drugim przypadku chodzi o to, by zmienić długość włosów tylko w te dni, w które mamy taką ochotę.

Długie i cieniowane

Jeśli masz długie włosy, postaw na cieniowane. Odpowiednio wykonane pozwoli ci mieć wrażenie, że twoich włosów jest więcej. Do takiej fryzury niezbędna w tym sezonie będzie grzywka!

Pixie w nowej odsłonie

Styliści nie zapomnieli również o wielbicielkach krótkich włosów. Na najbliższy okres proponują fryzury w stylu pixie z długą grzywką.

Polecamy: Makijaż w stylu grunge - jakich kosmetyków użyć?

Zmierzwione i mokre

Gładkie, dopracowane do perfekcji fryzury odchodzą w niepamięć. W sezonie jesień-zima 2015 możemy dać włosom więcej swobody. Pozwólmy im się lekko zmierzwić, nie kontrolujmy ich przy każdym ruchu. Możemy również nałożyć na nie żel, który sprawia, że włosy wydają się mokre.

Opaski i styl boho

Niezależnie od tego, jaką stylizację wybierzesz, możesz ją dopełnić dodatkami.

W tegorocznym sezonie jesienno-zimowym królują głównie opaski, dzięki którym możemy wyczarować stylizacje w stylu retro.

Reklama

Kolory na jesień i zimę 2015

Styliści proponują na najbliższych kilka miesięcy popielate blondy. Bardziej odważne kobiety mogą spróbować różnych odcieni miedzi - od tych najciemniejszych po jasne.