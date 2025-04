W tym roku w zapomnienie odchodzą intensywne, wielobarwne koloryzacje na rzecz spokojniejszych, bardziej pastelowych odcieni. Nadal modne pozostają wszelkie kombinacje ombre i sombre, chociaż też w sporo spokojniejszym wydaniu.

To, co cechuje niemal wszystkie najmodniejsze w tym sezonie koloryzacje to to, że żadna z nich nie jest jednowymiarowa. Włosy mienią się niezliczoną ilością odcieni, mają mnóstwo pojedynczych, wymieszanych ze sobą pasemek minimalnie różniących się kolorem. Zerknijcie na 5 najmodniejszych koloryzacji w 2019 roku!

Słoneczny połysk u szatynki

Mocno kontrastowe ombre już dawno odeszło w zapomnienie. Teraz najbardziej pożądane u szatynek są włosy, które wyglądają jak muśnięte słoncem inaczej sand hair. O ile nie jest to trudne do osiągnięcia u blondynek, to u ciemnowłosych trzeba się sporo napracować i czasami poddać wielokrotnej koloryzacji. Niestety wszystko automatycznie sprowadza się do tego, że farbami z drogerii i w domowym zaciszu nie uda się osiągnąć takiego efektu. Pozostaje tylko wizyta u fryzjera.

Baby blond

Na pierwszy rzut oka można go pomylić z platyną. Fakt, są do siebie bardzo podobne, jednak blond w wersji "baby" jest głębszy, rozjaśniony niemal białymi pasemkami. Całość jest słomkowa, jakby pszeniczna, a nie zimna i platynowa. To świetna alternatywa dla jasnowłosych znudzonych słonecznym blondem. My jesteśmy w nim zakochane!

Opalizujące i mieniące się włosy

To pokłosie wszystkich unicorn i rainbow hair. Umówmy się, pasemka w odcieniach tęczy są dobre, ale dla nastolatek.

Jeśli masz ochotę zaszaleć (świetną okazją mogą być wakacyjne festiwale muzyczne) postaw na opalizującą koloryzację. Jest o wiele bardziej pastelowa (wygląda jak "sprana") i mogą sobie na nią pozwolić nawet roczniki 30+. Taka koloryzacja ma jeden ogromny plus - sprawia, że skóra wygląda na bardziej opaloną i rozświetloną.

Miodowy blond z ciemniejszymi odrostami

Ulubiony kolor włosów kobiet na całym świecie. I nic dziwnego, jest niezwykle twarzowy, odejmuje lat i rozświetla karnację. Co więcej, to bardzo wygodna opcja - ciemniejsze odrosty (pozostawione z premedytacją) pozwalają zaoszczędzić na wizytach u fryzjera.

W 2019 roku miodowy blond doczekał się swojej nieco ciemniejszej wersji, czyli chocolate chip cookie, a inspiracją do powstania nowego trendu były... czekoladowe ciasteczka!

Koral zamiast słodkiego różu



Z pewnością wiecie, że kolorem 2019 według Pantone jest Living Coral. Tegoroczna barwa jest energetyczna i ciepła. Urodowe blogerki szybko podchwyciły trend i przeniosły go na... swoje włosy! #coralhair to mieszanka pomarańczu i różu, która najbardziej pasuje rudowłosym, jasnym blondynkom i jasnym szatynkom.

