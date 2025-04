Znamy to doskonale. Zawsze marzyłaś o długich, lśniących włosach. I nawet udało Ci się takie zapuścić. Wszystko pięknie, tylko dlaczego końcówki są takie niesforne? Rozdwajają się i wywijają we wszystkie strony? Najlepszym pomysłem jest po prostu wybranie się do fryzjera i podcięcie włosów o kilka centymetrów. Dopiero wtedy można zacząć działać prewencyjne i zaprzyjaźnić się z serum do włosów.

Reklama

Nie łudźcie się, że serum odnowi zniszczone końcówki (na to może tylko cięcie u fryzjera). Dobre serum potrafi jednak sprawić, że będziecie mogły chodzić do niego o wiele rzadziej, co automatycznie daje również szansę na dłuższe włosy.

Reklama



Więcej o pielęgnacji włosów:

Najczęściej popełniane błędy w pielęgnacji włosów

Maski nawilżające do włosów - przegląd

Kosmetyki nabłyszczające do włosów

W naszej galerii znajdziecie przegląd serum do włosów: