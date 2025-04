Serum regenerujące do włosów Repair, Moroccanoil, cena: ok. 140 zł

To serum do włosów jest niedrogie, łatwo dostępne i niezwykle skuteczne . Włosy po zastosowaniu są gładkie, miękkie i lśniące.

Satynowe serum wygładzające ZIAJA, cena: ok. 12 zł

Aby uzyskać jedwabistą miękkość, spektakularny połysk i wygładzenie zwróć się do termoochronnego fluidu BonaCure Repair Rescue Sealed Ends+ od SCHWARZKOPF PROFESSIONAL. Wysoką cenę zrekompensuje ci znakomite działanie. Tak dobre, że kosmetyk zostanie z tobą na dłuższą metę. Robi dokładnie wszystko to, co obiecuje producent — przywraca włosom blask, regeneruje, wygładza i skutecznie chroni przed wysoką temperaturą.

Termoochronny fluid na końcówki włosów BonaCure Repair Rescue Sealed Ends+, SCHWARZKOPF PROFESSIONAL, ok. 107 zł

Jeśli masz suche, matowe i elektryzujące się włosy, serum odżywcze serum do włosów N °9 Bond Protector od OLAPLEX będzie twoim wybawcą. Zwalczy puszenie, porządnie je odżywi , doda blasku, naprawi uszkodzenia i zapobiegnie im w przyszłości.

Odżywcze serum do włosów N °9 Bond Protector, OLAPLEX, cena: 145 zł

Twoje włosy są ekstremalnie suche i matowe? Wprowadź luksusowe serum naprawcze do włosów na noc od Balmain Hair do swojej rutyny. Bogate w naturalne oleje i ekstrakty szybko naprawi szkody i przywróci im piękny, zdrowy wygląd, Można stosować je na trzy sposoby: jako odżywczą nocną kurację solo, do zabezpieczenia końcówek przez stylizacją lub dodać do ulubionej maski, aby wzmocnić jej działanie.

Serum naprawcze do włosów na noc Overnight Repair Serum, Balmain Hair, cena: ok. 470 zł

Pożegnaj się z puszeniem i przywitaj z jedwabistą gładkością. To wygładzające i odżywcze serum zapewnia miękkie, lśniące i zdrowo wyglądające włosy już po pierwszej aplikacji. To wszystko zasługa oleju z awokado i oleju brzoskwiniowego .

Silikonowe serum na końcówki włosów Hair of the day by ONLYBIO, cena: ok. 23 zł

fot. Materiały prasowe

Serum do włosów wysokoporowatych, TRUST MY SISTER, cena: ok. 27 zł