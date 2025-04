Wyobrażacie sobie codzienną pielęgnację włosów bez odżywki? My nie. Właśnie dlatego specjalnie dla was przygotowałyśmy listę naszych ulubionych. W redakcji niemal każda z nas ma zupełnie inne włosy, przez co zupełnie inne potrzeby. Niektóre z nas oczekują odżywienia, inne zwiększenia objętości, a jeszcze inne utrzymania odpowiedniego odcienia włosów.

Reklama

Najlepsze odżywki do włosów - wybór redakcji

Na naszej liście ukochanych odżywek znajdziecie produkty z różnych przedziałów cenowych. Niektóre z nas od lat używają tej samej, inne lubią co jakiś czas zmieniać kosmetyk i testować różne nowinki. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie nasze ulubione odżywki do włosów.

Reklama

Więcej o pielęgnacji włosów:

Najmodniejszy kolor włosów tej jesieni

Najlepsze szampony oczyszczające

Nowy trend w farbowaniu włosów!