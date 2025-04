Droga do pięknych, lśniących, gładkich włosów zaczyna się od znalezienia dobrego szamponu, który polubi nasza skóra głowy. Ale zaraz po nim, niezbędnym elementem w rutynie pielęgnacyjnej jest odżywka. To konieczność. Podczas gdy zadaniem pierwszego jest oczyszczanie, drugi produkt zajmuje się uzupełnieniem wilgoci, odżywieniem, regeneracją, zmiękczaniem i zwiększeniem objętości.

Znalezienie buteleczki, która spełnia obietnice producenta, a przy okazji dobrze dogaduje się z szamponem, to czasami lata poszukiwań i tysiące testów, przez które — niestety — cierpią naszą pasma.

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, kupuj tylko odżywki przeznaczone do rodzaju twoich włosów i odpowiadające na ich potrzeby. Innych będziesz potrzebowała do farbowanych, innych do kręconych, a jeszcze innych do ekstremalnie suchych lub elektryzujących się. Obserwuj też reakcję i jeśli widzisz, że nie działa na ich korzyść — są suche, matowe i poplątane, odstaw na bok i szukaj dalej. Nie zużywaj na siłę, wyrządzisz im dodatkową krzywdę.

Jak stosować odżywki do włosów?

Przede wszystkim — daj im czas. Odczekanie tych kilku minut jest naprawdę kluczowe. Po dokładnym zmyciu szamponu (włosy powinny być szorstkie, to znak, że są oczyszczone) nałóż niewielką porcję kremu, delikatnie rozczesz włosy grzebieniem o szerokim rozstawie i pozostaw na ok. 3-5 min. Rób tak po każdym myciu.

