Lśniące i zadbane włosy to marzenie wielu kobiet. Dwoimy się i troimy, aby nasze kosmyki wyglądały jak najlepiej. W tym wypadku bardzo pomocne są kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji włosów. Dlatego postanowiłyśmy wybrać produkty, których same używamy (lub używałyśmy) i jesteśmy w stanie wam polecić z czystym sumieniem.

Najlepsze kosmetyki do włosów!

Jedną z naszych ulubionych marek kosmetyków do włosów jest Kevin Murphy. W łazience zawsze mamy szampon oczyszczający z toksyn MAXI.WASH i regenerujący REPAIR-ME.WASH. Doskonale wiemy, że to dość drogie produkty, ale są warte są każdej wydanej złotówki.

Do Polski zawitała wreszcie marka Eleven Australia. Marka zadebiutowała w 2011 roku kosmetykiem Miracle Hair Treatment. Twórcy marki postanowili, że ich produkty mają po prostu działać i być skuteczne. Produkty Eleven Australia, oparte są naturalnych składnikach. My nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez pudru zwiększającego objętość.

Latem nie rozstajemy się solą morską do stylizacji włosów Toni&Guy. To długa i burzliwa znajomość, ale nic nie zapowiada aby miała się zakończyć. Miałyśmy okazję testować już wiele produktów tego typu, ale żaden nie jest w stanie jej zastąpić. Może to przez ten zniewalający zapach...

Naszym kolejnym uzależnieniem jest suchy szampon do włosów. Od bardzo długiego czasu jesteśmy zakochane w produktach marki Batiste. Oczywiście zdarzały się nam małe romanse, które kończyły się szybciej, niż się rozpoczęły, bo żaden produkt nie był w stanie im dorównać. Jego dodatkowym atutem jest przystępna cena!

