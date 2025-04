Każda z nas chce mieć piękne i lśniące włosy - to one są jedną z najlepszych ozdób. Dlatego tak o nie dbamy i staramy się, aby zawsze wyglądały doskonale. Jednak natura jest dość kapryśna i nie zawsze jest tak, jak byśmy chciały. Posiadaczki kręconych włosów, chciałyby mieć proste, a właścicielki prostych marzą o seksownych falach. Dodatkowo, w utrzymaniu nienagannej fryzury często przeszkadzają nam warunki pogodowe i zanieczyszczenia atmosferyczne, które niestety mogą wpłynąć na ich kondycję. Jednak nie ma co narzekać! W tym wypadku z pomocą przychodzą nam kosmetyki, które mogą poprawić wygląd naszych kosmyków. Jednak, jak w tak dużej ilości dostępnych na rynku produktów znaleźć te najlepsze?

Najlepsze kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji włosów

Na pierwszy ogień weźmy codzienną pielęgnację. Podstawowym kosmetykiem jest oczywiście szampon do włosów. My jesteśmy wielbicielkami wygładzająco-nabłyszczającego produktu marki Kevin Murphy i regenerującego z portfolio Pantene Pro-V. Jeżeli chodzi o odżywki to w naszych kosmetyczkach dominują lekkie mgiełki w sprayu - zdecydowanie najbardziej lubimy ekspresową odżywkę Gliss Kur Oil Nutritive. Doraźnie używamy również intensywnie regenerujących maseczek - koniecznie wypróbujcie produktu Collistar.

Macie zniszczone włosy? Zainwestujcie w serum marki Kerastase, po kilku aplikacjach ich nie poznacie. My bardzo lubimy włosy z efektem surferskich fal, tutaj z pomocą przychodzi nam spray teksturyzujący od Loreal Professionnel. Jeżeli macie problem z przetłuszczającymi się włosami, w waszej kosmetyczce musi się znaleźć suchy szampon, jest bardzo często wybawieniem.

