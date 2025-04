Ogłoszono, jaki kolor jest najbardziej pożądany przez kobiety! Okazuje się, że internautki wcale nie są zainteresowane wyszukiwaniem najnowszych trendów w koloryzacji włosów. Zdecydowanie chętniej stawiają na klasykę, którą uwielbiają również gwiazdy.

Reklama

Najpopularniejszy kolor włosów w Google

Jasny brąz z blond refleksami - to odcień, który jest najczęściej wpisywany w wyszukiwarkę internetową. Zaskoczona? Bo my ani trochę! Popularność tego koloru nie słabnie od wielu lat. Modę na niego wylansowały amerykańskie gwiazdy filmowe takie jak Sarah Jessica Parker czy Jennifer Aniston.

Ciepły brąz rozświetlony jaśniejszymi pasemkami wygląda bardzo naturalnie. Jest znacznie subtelniejszy od jasnego blondu, a do tego sprawia, że twarz wydaje się delikatnie opalona. Oprócz tego, że jest twarzowy i ponadczasowy, to jest również bardzo praktyczny. Ciemniejszy kolor u nasady pozwala na rzadsze farbowanie, ponieważ odrost staje się widoczny dopiero po dłuższym czasie od koloryzacji.

fot: ONS

Polskie gwiazdy również kochają ten kolor. Małgorzata Rozenek od dawna nosi wariant tej fryzury, który idealnie pasuje do jej urody. Ciemniejsze u nasady włosy przykuwają uwagę do zadbanych brwi i rzęs, sprawiając, że spojrzenie nabiera głębi.

Komu pasuje?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta! Jasny brąz z blond refleksami pasuje niemal do każdego typu urody. Dobrze będą wyglądać w nim brunetki, które zdecydują się na rozjaśnienie swojego naturalnego koloru włosów. Ten odcień doskonale pasuje do ciepłego odcienia cery i oczu.

W przypadku pań o chłodniejszym typie urody, ociepli i sprawi, że twarz będzie wyglądała bardziej promiennie. Idealnie pasuje Polkom, które w większości reprezentują słowiański typ urody. Twój naturalny kolor włosów to średni, tzw. „mysi”, blond, a do tego masz niebieskie oczy? To odcień doskonały właśnie dla ciebie!

Reklama

Więcej newsów urodowych:

Te kosmetyki pomogą ci zmienić kolor włosów bez farbowania. Spróbujesz?

6 niezawodnych przepisów na domową odżywkę do włosów. Zobacz jakie są skuteczne!