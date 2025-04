Modna grzywka 2021 to swoop fringe, czyli zdecydowane przeciwieństwo klasycznej, prostej, sięgającej brwi grzywki - jest asymetryczna, gęsta i pasuje do większości kształtu twarzy.

Reklama

Nosi ją m.in. Emma Stone czy Reese Whiterspoon, a w latach 70. lansowała ją sama Audrey Hepburn. Jak stylizować grzywkę w 2021 roku, aby wyglądać stylowo i modnie?

Jak wygląda modna grzywka 2021?

„Swoop fringe" to grzywka zaczesana na bok. Najmodniejsza jest ta gęsta i gładka, gdzie część włosów „schowana" jest za ucho. Zerknij na zdjęcia Reese Witherspoon - na zdjęciu po lewej stronie grzywka jest niemal „wtopiona" w taflę włosów, na zdjęciu po prawej zdecydowanie wyodrębniona - najkrótsze pasma sięgają brwi.

To, co jest charakterystyczne dla swoop fringe to to, że zrobiona jest z dużej ilości włosów, co tym samym oznacza, że nieco tracą na objętości.

Taka grzywka najlepiej prezentuje się przy półdługich i długich włosach. Jeśli jesteś posiadaczką krótkiej fryzury powinnaś tak dobrać jej długość, aby harmonizowała z długością pozostałych włosów.

fot. ONS.pl/Reese Witherspoon

Komu pasuje swoop fringe?

Taka grzywka pasuje do każdego kształtu twarzy. Co więcej, tym kwadratowym i trójkątnym doda lekkości i złagodzi rysy. To także dobra fryzura dla tych z was, które zawsze chciały nosić grzywkę, ale po pierwsze nie wiedzą czy będzie im w niej do twarzy, a po drugie czy będzie to wygodne rozwiązanie (opadające na czoło włosy niektórych może doprowadzić do szaleństwa). Swoop fringe z łatwością można spiąć.

Modną grzywkę na 2021 rok da się wyczarować zarówno z prostych z natury włosów, jak i kręconych. Pamiętaj, że powinna być masywna i mieć odpowiednią objętość.

Kultowe kosmetyki do stylizacji włosów kupisz z atrakcyjną zniżką. Da Ci ją ten kod rabatowy Douglas.

Jak stylizować grzywkę swoop fringe?

Grzywka swoop fringe jest niezwykle wdzięczna w stylizacji, bo daje duże pole do popisu. Można ją czesać idealnie na gładko i część włosów „schować" za ucho - wygląda wtedy elegancko i schludnie, dzięki czemu świetnie sprawdzi się podczas biznesowego spotkania.

Wolisz nieco więcej szaleństwa na głowie? Możesz wprowadzić odrobinę artystycznego nieładu - nałóż żel do stylizacji na opuszki palców, wetrzyj w końcówki grzywki i delikatnie roztrzep. Swoop fringe można również zakręcić na lokówce - zerknij jak stylizuje ją Emma Stonę - podkręcona grzywka i spięte włosy to idealna fryzura na wielkie wyjścia.

fot. ONS.pl/Emma Stone

Reklama

Więcej o modnych fryzurach:

Fryzury, które wykonasz w 5 minut

Long shag, czyli fryzura wyszczuplająca twarz