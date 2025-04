Przedłużanie włosów jest bezinwazyjnym zabiegiem dla wszystkich kobiet, które marzą, aby w krótkim czasie móc się cieszyć pięknymi, długimi włosami. Istnieje kilkanaście metod ich przedłużania - należy dobierać je bardzo indywidualnie. Jeśli wykonasz zabieg w profesjonalnym salonie, efekt będzie zachwycający.

Przedłużanie włosów poleca się w przypadku kobiet, które mają ochotę na zdecydowaną zmianę dotychczasowego stylu, jednak nie chcą one zbyt długo czekać na odrost włosów.

Teoretycznie włosy mogą zostać przedłużone – w zależności od indywidualnych preferencji - od 20 cm do nawet 60 cm. Niemniej jednak w praktyce nierzadko okazuje się, że długość kosmyków przedłużonych zależna jest bezpośrednio zarówno od długości naturalnych włosów, ostatniego stylu noszonej fryzury, kondycji kosmyków i ich struktury.

Przybliżone wymiary tego, o jaką długość pasma mogą zostać przedłużone, podać może wyłącznie ekspert zajmujący się na co dzień przedłużaniem włosów.

fot. Adobe Stock

Istnieje 16 metod przedłużania włosów - zajmiemy się sześcioma najbardziej popularnymi. Pamiętaj, że dobór metody zależy od wielu czynników i należy dokładnie przeanalizować, która z metod będzie najlepiej pasować do konkretnej osoby.

Keratynowa



Do łączenia włosów używana jest keratyna - naturalny składnik łodygi włosa, który jest odpowiedzialny za połysk. Polega na zgrzewaniu pasm włosów na ciepło, w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Pasma włosów sztucznych i naturalnych zgrzewane są za pomocą keratyny. Metoda ta jest bezpieczna i stosunkowo trwała. Może być z powodzeniem stosowana na zniszczone oraz kruche włosy.

Laserowa

W tym wypadku łączenia są bardzo dyskretne i bardzo trwałe. Są na tyle estetyczne, że nie są widoczne nawet wtedy, gdy przyglądamy się doczepionym włosom z bliska. A to wszystko dzięki zastosowaniu cienkich nanołączeń - są cieńsze niż włosy powyżej i poniżej łączenia, co w przypadku tradycyjnych metod się nie zdarza.

Dodatkowo, jest to rodzaj łączeń, który jest odporny na działanie większości odżywek, farb i kosmetyków oraz wysokiej temperatury. Nanołączenia wykonywane przez urządzenie laserowe są cztery razy silniejsze, niż keratynowe.

Micro rings



Przedłużanie włosów odbywa się za pomocą „ringów”, czyli aluminiowych obrączek. Są one niewielkie, bardzo lekkie i niekłopotliwe w noszeniu. Ich kolor dopasowywany jest do koloru włosów, dlatego też nie są widoczne po zabiegu.

Efekt utrzymuje się maksymalnie przez 3 miesiące - później trzeba je zdjąć i założyć ponownie, wyżej. Spowodowane jest to naturalnym wzrostem włosa.

Tulejkowa



Włos przedłużony zostaje połączony z włosem naturalnymi tulejkami. Metoda bardzo zbliżona do poprzedniej, różnica polega w tworzywie, z którego zrobione są złączenia.

Tulejki są wykonane z brązu lub miedzi. Z tej metody mogą korzystać osoby uczulone na nikiel. Do dociskania tulejek stosuje się specjalne cążki. Odpowiednie dociskanie, zazwyczaj „na dwa”, zapewnia komfort i pewność, że doczepiane pasmo nie zsunie się. Polecana dla osób mających cieknie i delikatne włosy.

Ultradźwiękowa



Łączenie włosów odbywa się za pomocą specjalnego urządzenia emitującego fale. Fale ultradźwiękowe pełnią rolę aktywizowania miejsc połączeń włosa bez żadnego wpływu na włosy naturalne i skórę głowy. Do przedłużania stosowane mogą być wyłącznie naturalne włosy. Fryzurę można nosić ok. 6 miesięcy. Polecana dla włosów suchych i zniszczonych.

Kanapkowa

Przedłużanie włosów tą metodą umożliwia przedłużenie włosów nawet o kilkadziesiąt centymetrów. Polega na doklejaniu pasm włosów na kilkucentymetrowej przezroczystej taśmie.

Dodajmy, że taśma jest niewyczuwalna, bardzo lekka dzięki czemu nie obciąża włosów i zapewnia stuprocentową wygodę w noszeniu. Przedłużone kosmyki można do woli stylizować i upinać. Za pomocą tej metody można doczepić pasma o długości 25 cm, 40 cm i 55 cm.

Jeśli chodzi o samą pielęgnację, to odpowiednich wskazówek powinien udzielić ci specjalista doczepiający nowe pasma, ponieważ to właśnie on powinien znać specyfikę nowych włosów.

Niemniej jednak do rad uniwersalnych należy zaliczyć:

Dokładnie rozczesuj włosy na całej długości specjalną szczotką lub grzebieniem, musisz uważać, aby nie powyłamywać sztucznych mocowań.

specjalną szczotką lub grzebieniem, musisz uważać, aby nie powyłamywać sztucznych mocowań. Zawsze śpij w luźnym kucyku przy karku, dzięki temu unikniesz plątania włosów i nadwyrężania łączeń podczas snu.

przy karku, dzięki temu unikniesz plątania włosów i nadwyrężania łączeń podczas snu. Delikatnie wycieraj włosy po każdym umyciu.

Kosmetykiem niemal obowiązkowym jest jedwab do włosów - sprawi, że włosy będą bardziej błyszczące i miękkie.

Susz włosy niezbyt gorącym powietrzem od góry do dołu.

Włosów przedłużonych nie powinno się tapirować. Takim zabiegiem możesz je tylko zniszczyć.

Stosuj odżywki do włosów, najlepiej takie przeznaczone do tych uwrażliwionych. Świetnie sprawdzą się kosmetyki z keratyną.

fot. Adobe Stock

Bardzo duża ilość kobiet ma spore wątpliwości co do tego, czy powinny się one poddawać zabiegowi przedłużania. Obawiają się one, że fakt przedłużania pasm będzie widoczny w postaci znajdujących się na włosach łączeń. Niemniej jednak obawy te są z reguły bezpodstawne. Dlaczego?

Otóż to, czy łączenie będą widoczne, uzależnione jest od tego, jaką technika pasma zostały dopięte i od samego rodzaju przedłużanych włosów.

Dodać należy, że niezależnie od wybranej techniki, jeśli tylko twoje naturalne kosmyki są bardzo cienkie i delikatne, istnieje ryzyko, że łączenia będą widoczne. W takim przypadku z reguły pomaga dodatkowe koloryzowanie oraz właściwe wycieniowane pasm.

Jeśli wykonujesz zabieg w profesjonalnym salonie, nie powinnaś przejmować się tego rodzaju problemami, ponieważ specjaliści – tuż po zakończeniu doczepiania nowych włosów – powinni zagwarantować ci zarówno wspomnianą powyżej koloryzację, jak i stylizację włosów.

Kolejnym, krążącym wokół tematu przedłużania włosów mitem jest opinia, jakoby zabieg przyczyniał się do nadmiernego wypadania pasm naturalnych, a w niektórych przypadkach nawet do łysienia. Czy to prawda? Tak i nie.

Otóż przeciętny człowiek gubi każdego dnia około 100 włosów. Wraz z chwilą przedłużenia, a więc doczepiania „nowych" włosów, zjawisko to podlega praktycznie eliminacji, a to za sprawą omówionego już powyżej łączenia.

W momencie, w którym sztuczne włosy zostaną odczepione, natychmiast wypadają „stare” pasma, które normalnie wypadłyby w ilości około 100 sztuk każdego dnia.

Poniekąd więc prawdą jest, że doczepianie pasm przyczynia się do wypadania włosów, jednak jest to zjawisko jednorazowe i w żadnym wypadku nie ma ono wpływu na kondycję i zdrowie twoich naturalnych włosów.

W zależności od zaplanowanej długości włosów, zastosowanej metody oraz jakości i rodzaju wykorzystanych pasm powinnaś liczyć się z wydatkiem od 300 do nawet 2000 zł. Zabieg trwa zwykle 3-4 godziny.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.11.2011

