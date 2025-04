Keratynowe prostowanie włosów to zabieg, który opracowano w Brazylii, z myślą o kobietach z niesfornymi, kręconymi, wysuszonymi słońcem włosami. To jedna z najlepszych metod na poskromienie puszących się, trudnych do ułożenia pasm.

Szczególnie tym z was, których włosy są zniszczone, matowe, łamliwe, gdy brakuje im blasku, regeneracji i wygładzenia. Takie pasma charakteryzują się ubytkami keratyny - naturalnego budulca włosa. Keratynę traci​my w wyniku nadmiernej stylizacji włosów, kontaktu z promieniami UV, farbowania i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Na keratynowe prostowanie nie powinny się natomiast decydować posiadaczki włosów ze skłonnością do przetłuszczania. Keratyna mocno nawilża włosy, co przyniesie wówczas niekorzystny efekt.

W zależności od długości włosów zabieg keratynowego prostowania trwa średnio około 2 godzin. W pierwszej kolejności fryzjer myje dwukrotnie głowę specjalnym szamponem, który otwiera łuski włosów. Następnie odsącza włosy ręcznikiem i suszy je, używając średniego nawiewu.

W dalszej kolejności nakłada pędzelkiem keratynę, którą należy potrzymać na włosach około 20-30 minut. Na końcu ponownie suszy włosy i bardzo dokładnie prostuje każde pasmo za pomocą prostownicy.

Bezpośrednio po keratynowym prostowaniu włosów nie wolno:

przez 2-3 dni myć włosów,

do czasu umycia głowy chodzić na basen lub do sauny, by włosy się nie zmoczyły,

do czasu umycia głowy wiązać włosów, spinać ich ani zaginać.

Jeśli w tym czasie włosy się zagięły (np. w nocy), należy je wyprostować prostownicą.

Aby efekty keratynowego prostowania utrzymały się jak najdłużej, należy unikać kosmetyków do włosów, które mają w swoim składzie:

SLS/SLES (Sodium Lauryl Sulfate i Sodium Laureth Sulfate),

(Sodium Lauryl Sulfate i Sodium Laureth Sulfate), silikony (simethicone, trimethicone, cyclomethicone, cyclopentasiloxane, trimethylsilylamodimethicone, trimethylsiloxysilicates, dimethicone copolyol, lauryl methicone copolyol, hydrolyzed wheat protein, hydroxypropyl polysiloxane, PEG-silikony, amodimethicone, dimethicone, dimethiconol, beheonoxy dimethicone, phenyl trimethicone),

(simethicone, trimethicone, cyclomethicone, cyclopentasiloxane, trimethylsilylamodimethicone, trimethylsiloxysilicates, dimethicone copolyol, lauryl methicone copolyol, hydrolyzed wheat protein, hydroxypropyl polysiloxane, PEG-silikony, amodimethicone, dimethicone, dimethiconol, beheonoxy dimethicone, phenyl trimethicone), sól

alkohol

Używanie kosmetyków z tymi składnikami powoduje szybsze wypłukiwanie się keratyny z włosów i tym samym skraca czas utrzymywania się efektów zabiegu!

Warto sięgać po kosmetyki, które mają w składzie keratynę, która będzie uzupełniała ubytki we włosach. Polecane są także delikatne kosmetyki do włosów dla dzieci (ale uwaga, tu także trzeba czytać etykiety!).

W preparatach do prostowania znajduje się formaldehyd, czyli aldehyd mrówkowy – bezbarwny, gryzący gaz i trucizna. Dopuszcza się jego stężenie w wysokości 0,2%, jednak zdarza się również takie 12%. Modyfikuje on białko włosów (keratynę) i sprawia, że włosy stają się gładkie. Jego toksyczność podkręca ciepło, stosowane podczas zabiegu.

Zdaniem ekspertów z „The Sun” z września 2011 roku „w 1999 roku władze Kanady uznały tę substancję za toksyczną. W Europie niektóre jej zastosowania zostały zakazane, a Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem ogłosiła, że substancja ta jest znana ze swych właściwości kancerogennych (wywołujących raka)”.

Jednak osoby sprzedające produkty do keratynowego prostowania włosów uznały, że doniesienia o trujących właściwościach preparatu są nieprawdziwe. W drodze negocjacji ustalono, że nie ma 100% pewności co do bezpieczeństwa niektórych preparatów keratynowych i ich wpływie na zdrowie.

Każdy natomiast ma prawo sprawdzić, czy wykorzystywany w salonie preparat znajduje się na liście substancji dozwolonych do użytku lub ma certyfikat wystawiony przez Unię Europejską.

Z keratynowego prostowania włosów powinny zrezygnować kobiety w ciąży!

Zabieg keratynowego prostowania włosów najlepiej wykonywać w profesjonalnych salonach fryzjerskich. Powinien go robić przeszkolony specjalista, używając do tego certyfikowanych preparatów i profesjonalnych narzędzi. Niefachowa obsługa grozi katastrofą. Jeśli nałoży się na przykład zbyt dużo preparatu, włosy będą oklapnięte, jakby przetłuszczone, a zbyt gorące żelazko może je przesuszyć, a nawet przepalić.

Po wykonaniu zabiegu nie zaleca się farbowania włosów przez co najmniej dwa tygodnie od zakończenia kuracji. Z kolei strzyżenie warto wykonać dopiero po skończonej terapii.

Efekt keratynowego prostowania utrzymuje się od 3 do 5 miesięcy w zależności od rodzaju włosów, częstości mycia głowy i dbania o włosy po zabiegu.

Warto jednak wiedzieć, że jednokrotne wykonanie keratynowego prostowania włosów nie wystarczy i do podtrzymania uzyskanych efektów konieczne jest jego ponawianie.

Cena zabiegu zależy od ilości (i jakości) użytej keratyny, na ogół waha się od 400 do 800 zł.

