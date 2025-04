Kilka tygodni temu pisałyśmy, że hitem jest cranberry hair, a teraz już wszyscy mówią jedynie o mushroom blonde. To obecnie jeden z najmodniejszy kolorów włosów! My w pierwszym momencie zaczęłyśmy się zastawiać, jak kolor inspirowany grzybami może ładnie wyglądać. A jednak! Ten stonowany i chłodny blond wygląda znakomicie, a do tego jest idealny dla kobiet, które mają cienkie włosy.

Mushroom blonde - hit sezonu zima 2019

Pomysłodawczynią tego koloru włosów jest Yokasta Perez, która prowadzi salon fryzjerski w Maryland (Stany Zjednoczone). Stylistka fryzur wymyśliła nowy odcień blondu zupełnie od zera. Gdy zaprezentowała go na włosach jednej ze stałych klientek o mushroom blonde zaczął mówić cały świat.

Ta koloryzacja jest najłatwiejszym w utrzymaniu blondów . Z drugiej strony ten kolor jest odpowiedni dla brunetek, które chcą delikatnie rozjaśnić i dodać objętości cienkim włosom. Bardzo dobrze będą wyglądały w nim również wszystkie kobiety o chłodnym typie urody.

Pamiętaj, że taki kolor będzie bardzo trudno uzyskać w domowym zaciszu. Lepiej wybrać się do fryzjera, który połączy kilka odcieni blondu i stworzy ten niesamowity kolor.

