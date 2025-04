Mullet hair, czyli „fryzura czeskiego piłkarza” lub „fryzura czeskiego hokeisty” swój okres świetności miała w latach 80. To właśnie wtedy znaczna część czeskiej reprezentacji piłki nożnej zdecydowała się na takie cięcie. Była wtedy absolutnym hitem. Uwielbiana przez większość, uważana za bardzo stylową i wyrafinowaną. Jej istotę najbardziej oddają słowa piosenki „Mullet head” grupy Beastie Boys z 1994 roku - „zetnij boki, ale nie dotykaj tyłu”. Na mullet hair chętnie decydowały się też kobiety. Nosiły ją m.in. Cher i Tina Turner.

Z czasem moda na mullet hair wygasała, aż w końcu fryzura stała się synonimem kiczu. Później wiele razy próbowano ją wskrzesić i przywrócić na salony. Bezskutecznie. Wypierała ją ulica i styliści. Do teraz. Po wielu nieudanych próbach powrotu, odważne i zbuntowane cięcie w końcu dostało swoją drugą szansę. Mullet hair powraca w nowoczesnej, odświeżonej formie i wiele wskazuje na to, że nie będzie tylko chwilowym trendem, tylko zostanie z nami na dłużej.

Jak wygląda mullet hair, komu pasuje i jak ją stylizować?

Legendarna fryzura mullet („fryzura na czeskiego piłkarza”, „fryzura czeskiego hokeisty” ) charakteryzuje się dłuższymi włosami z tyłu głowy, wyraźnie krótszymi bokami i jeszcze krótszą grzywką. Całość ma układać się subtelnie i miękko wokół twarzy. Może przybierać różne formy — od nowoczesnego, wyrazistego cięcia, gdzie włosy na całej długości są mocno wycieniowane, natapirowane i utrwalone lakierem, po eleganckie i stylowe gładkie uczesanie.

Grzywka - jak dopasować ją do kształtu twarzy? Poznaj wszystkie rodzaje grzywek

Mullet hair to uniwersalne cięcie, przeznaczone jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Najlepiej pasuje osobom o wąskiej, symetrycznej twarzy. Dobrze będzie wyglądać na każdej długości i na każdym rodzaju włosów - sprawdzi się na prostych i na kręconych włosach.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że „fryzura na czeskiego piłkarza” jest dość wymagająca w stylizacji, dlatego przed podjęciem decyzji o zmianie, zapytaj doświadczonego fryzjera, czy w twoim przypadku to będzie dobry wybór.

Mullet hair jest fryzurą z pazurem, o wielu twarzach. Możesz zdecydować się na łagodną wersję, gdzie kontrast między tyłem i przodem nie będzie aż tak widoczny, lub bardziej odważnie — krótką grzywkę i znacznie dłuższe włosy z tyłu. Mullet daje też dużo możliwości stylizacji. Możesz nadać jej elegancki charakter i wygładzić włosy na całej długości, rockowy look — mocno wycieniować i natapirować, delikatnie pofalować lokówką lub za pomocą żelu wystylizować na mokrą Włoszkę.

Legenderna fryzura mullet hair doczekała się dwóch książek: „The Mullet: Hairstyle of the Gods” - Barneya Hoskynsa i Marka Larsona oraz „Mullet Madness!: The Haircut That’s Business Up Front and a Party in the Back” Alana Hendersona.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.05.2022

