Szybkość i skuteczność na pierwszym miejscu

MOVA Turbo została wyposażona w bezszczotkowy silnik osiągający zawrotną prędkość 110 000 obrotów na minutę. Dzięki temu włosy do ramion możesz wysuszyć w zaledwie 2 minuty! Przy krótkich włosach czas ten skraca się do zaledwie 40 sekund, a długie włosy wymagają około 4 minut. Co ważne, suszarka wykorzystuje przede wszystkim siłę strumienia powietrza (65 m/s), a nie wysoką temperaturę, co pomaga zachować zdrowy wygląd włosów i chroni je przed przesuszeniem.

Inteligentna ochrona włosów

Wbudowany czujnik temperatury NTC dokonuje aż 200 pomiarów na sekundę, zapewniając bezpieczną i stabilną temperaturę suszenia. To szczególnie ważne dla osób z wrażliwą skórą głowy lub włosami podatnymi na uszkodzenia. Dodatkowo, suszarka emituje 200 milionów jonów ujemnych na centymetr sześcienny, skutecznie zapobiegając elektryzowaniu się włosów i pomagając zachować ich naturalne nawilżenie. Rezultat? Gładkie, lśniące włosy bez efektu puszenia się.

Komfort użytkowania na co dzień

Mimo zaawansowanej technologii, MOVA Turbo waży zaledwie 330 gramów (bez przewodu). Jej ergonomiczna konstrukcja sprawia, że nawet długotrwałe modelowanie nie powoduje zmęczenia nadgarstka. Producent zadbał również o cichą pracę urządzenia - poziom hałasu nie przekracza 58 dB, co oznacza, że możesz suszyć włosy wcześnie rano, nie budząc przy tym domowników.

Wszechstronność stylizacji

Suszarka oferuje różnorodne możliwości stylizacji dzięki czterem poziomom temperatury oraz dwóm prędkościom nadmuchu. Możesz wybrać chłodny nawiew o temperaturze 25°C, idealny do utrwalenia fryzury, ciepły nawiew 57°C do delikatnego

suszenia, gorący nawiew 80°C do szybkiego suszenia lub tryb naturalnej cyrkulacji ciepłego powietrza dla zdrowej pielęgnacji.

Praktyczne rozwiązania

MOVA Turbo została wyposażona w dwuwarstwowy filtr powietrza, który skutecznie wychwytuje pozostałości produktów do stylizacji. Filtr można łatwo wymontować i umyć, co znacząco przedłuża żywotność urządzenia. Kompaktowe wymiary (76x82x255 mm) sprawiają, że suszarka świetnie sprawdzi się również w podróży.

Design i kolorystyka

Suszarka dostępna jest w czterech eleganckich kolorach: białym (White), szarym (Grey), różowym (Pink) i fioletowym (Purple). Błyszcząca obudowa nadaje jej ekskluzywny wygląd, dzięki czemu urządzenie będzie nie tylko praktycznym, ale i stylowym dodatkiem do łazienki.

Świąteczna promocja!

Od 6 do 26 grudnia suszarkę MOVA Turbo można kupić ze zniżką do 9% w popularnych sieciach handlowych: RTVEuroAGD, Media Expert, MaxElektro, al.to oraz na platformie Allegro. Przy standardowej cenie katalogowej 219 zł to świetna okazja na zakup świątecznego prezentu! W zestawie otrzymujemy suszarkę, pudełko oraz instrukcję obsługi.

MOVA Turbo to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie szybką, ale bezpieczną stylizację włosów, dbają o ich zdrowie i kondycję, poszukują cichego i lekkiego urządzenia oraz często podróżują. To także świetny wybór dla tych, którzy lubią mieć pełną kontrolę nad parametrami suszenia. Ta innowacyjna suszarka to połączenie najnowszej technologii z troską o włosy, zamknięte w kompaktowej i lekkiej formie. W świątecznej promocji stanowi idealny prezent dla każdego, kto ceni sobie wysoką jakość codziennej pielęgnacji włosów.

