Był już gładki koczek baletnicy, był stylowy półkok (tzw. half ban), a teraz przyszła pora na coś zupełnie nowego. Nowym hitem fryzjerskim jest lekkie, romantyczne i niezobowiązujące upięcie, które idealnie sprawdzi się na wiele okazji. Jeszcze nie słyszałaś o banana bun? Musisz koniecznie nadrobić zaległości! Lada dzień wszystkie twoje koleżanki będą się tak czesać.

Banana bun - najmodniejsze upięcie 2019 roku

Banana bun to wariacja na temat znanego koka, który w Polsce nazywany jest po prostu bananem. Kiedyś był niezwykle modny, lecz jakiś czas temu odszedł w zapomnienie.

Klasyczny kok banan przeznaczony na wielkie wyjścia (bale, imprezy sylwestrowe, wielkie gale) lub ważne okazje (ślubu). Doskonale pasuje eleganckich, wieczorowych stylizacji. Jest gładko zaczesany, eksponuje twarz, szyję i kark.

Jego nowa wersja jest znacznie mniej zobowiązująca. To luźne upięcie, które z powodzeniem można nosić na co dzień np. do pracy. Włosy zbierane są tuż nad karkiem. Upina się je w taki sposób, by uzyskać efekt pozornego nieładu. W ten sposób często czesze się... księżna Meghan!

Nic dziwnego, że internautki okrzyknęły banana bun absolutnym hitem 2019 roku. Na Instagramie i Pintereście nie brakuje zdjęć kobiet, które już wypróbowały na sobie nową fryzurę. I są zachwycone!

Banana bun to upięcie, które przeznaczone jest dla posiadaczek półdługich i długich włosów. Najlepiej jeśli są one gęste, wówczas efekt będzie znacznie ładniejszy. W ostateczności, można wspomóc się lekkim tapirowaniem lub wypełniaczem. Jednak zdecydowanie najlepiej (i najbardziej stylowo) wyglądają naturalnie upięte włosy.

Jak wykonać upięcie banana bun?

Banana bun jest łatwy w wykonaniu. Oczywiście o pomoc w upięciu włosów tej sposób możesz poprosić fryzjera lub zdolną przyjaciółkę, lecz równie dobrze poradzisz sobie sama. Pamiętaj, że cały urok tego koka tkwi w lekkim nieładzie. Zatem jeśli nie wyjdzie ci idealnie, to... tym lepiej!

Instrukcja krok po kroku:

Na włosy nałóż preparat, który doda im objętości. Może to być pianka do włosów, sól morska w sprayu lub inny kosmetyk. Na czubku głowy możesz nieco unieść włosy.

Zwiąż włosy w kucyk tuż nad karkiem. Następnie uformuj pożądany kształt fryzury, wspomagając się wsuwkami. Upinaj tak, aby część pukli swobodnie opadała, tworząc romantyczny i bardzo kobiecy efekt. Na koniec użyj lakieru do włosów. Gotowe! Fryzurę możesz ozdobić modną opaską lub chustką typu bandana.

